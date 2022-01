Tv private, Am Terni Channel inizia la programmazione: la città dell'acciaio ritrova un'emittente

19 gennaio 2022 a

Dopo la trasformazione di Teleterni in Umbria +, con sede operativa nel Perugino, e lo stop alle trasmissioni sul digitale terrestre di Tele Galileo, da sabato 22 gennaio 2022, sul canale 210, Terni tornerà ad avere un canale televisivo cittadino, pur se visibile anche nel resto dell’Umbria e anche oltre.

Si tratta di Am Terni Channel, dove Am sono le iniziali dell’imprenditore promotore dell’iniziativa, il ternano Amerigo Marsi. L’inizio dei programmi sarà alle 13,30, con un programma-evento legato alla partita Brescia-Ternana, un “Ternana live show” che costituirà il primo impatto di questa nuova televisione con Terni e l'intera regione. Ma da lunedì 24 gennaio 2022 - dicono da Am Terni Channel - l’emittente “inizierà il proprio percorso fatto di informazione, attualità, sport, approfondimenti ma anche di tanti altri aspetti che nei prossimi mesi coinvolgeranno la vita dei ternani e degli umbri”.

Particolare attenzione Am Terni Channel la avrà, in particolare, proprio nei confronti della Ternana, che ricoprirà un ruolo fondamentale all’interno di un palinsesto che comunque proporrà anche un telegiornale e altri spazi riservati all’informazione generalista, quindi non necessariamente calcistica o sportiva.

“In un periodo di grande difficoltà dell'imprenditoria editoriale, in particolare di quella televisiva, ho avvertito la necessità di fare qualcosa di diverso - afferma Amerigo Marsi, fondatore, proprietario ed editore di Am Terni Channel - di regalarci una speranza: avere di nuovo una televisione in grado di raccontare con obiettività i fatti di tutti i giorni, senza personalismi, con la ricerca costante dell'obiettività”.

Al suo invito, carico di entusiasmo, hanno risposto un gruppo di professionisti, giovani e meno giovani che con grande impegno hanno costruito dal nulla questa nuova emittente televisiva che – si legge ancora in una nota dell’emittente – “non nasce sulle ceneri di altre esperienze, che non vuole raccogliere alcun testimone ma che, con forza, cercherà di guadagnarsi uno spazio importante nel gradimento del pubblico”.

