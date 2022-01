Perugia, al Festival del giornalismo ci saranno anche Cecilia Strada, Marco Cappato, Kasia Smutniak e Zerocalcare

Sabrina Busiri Vici 19 gennaio 2022 a

a

a

L’elenco è in continuo aggiornamento e sono già 400 gli speaker selezionati per la nuova edizione del Festival internazionale di giornalismo a Perugia dal 6 al 10 aprile. Dopo aver vagliato le migliaia di risposte arrivate alla call, Arianna Ciccone e Christopher Potter hanno stilato una prima bozza di programma: “il cartellone completo sarà online entro febbraio”, si apprende dalla pagina Facebook del Festival. “Sarà molto diverso - scrive Ciccone - ci metteremo in ascolto e ci confronteremo con chi è impegnato per una società più giusta: lavoro, scuola, scienza, diritti, migrazioni”. Da qui una lista lunghissima che inizia con Marco Cappato e Laura Santi che parleranno della lotta per una legge sull’eutanasia. Francesca Caferri, Sabika Shah Povia, Djara Khan, Amir Issa ci racconteranno l’Italia. Cecilia Strada e Francesca Mannocchi si confronteranno e racconteranno del loro lavoro per salvare vite umane e dare voce a chi voce non ha. Ampio lo spazio dedicato al tema del razzismo e di migranti. Di corpi estranei e di razzismo rimosso di noi italiani parleranno Annalisa Camilli, Oiza Queens Day Obasuyi, Espérance Hakuzwimana Ripanti. Carlotta Sami, Francesca D’Aloja, Edoardo Albinati e Marcello Pastonesi ci racconteranno la ricerca di vita dei migranti sulla rotta balcanica respinti dai valori europe. Di migranti, rifugiati, accoglienza negata e diritti parleremo anche con Nello Scavo, Pietro Bartolo, Carlotta Sami, Kasia Smutniak.

Festival del Giornalismo, annunciato il primo nome dell'edizione 2022: ci sarà Zerocalcare

Sul palco del Festival racconteranno le loro lotte di resistenza e per il diritto al lavoro: Mohamed Arafat (sposta pacchi nel polo logistico più grande d'Italia), Marco Bazzoni (operaio metalmeccanico), Tiziana De Biasio (janitor a Gkn), Maria Iftimoaiea (bracciante). Con loro Massimo Aliberti e Francesca Coin. In collaborazione con Radio Popolare. Caine le storie di detenute nelle carceri di Fuorni-Salerno e di Pozzuoli (reportage-documentario andato in onda su Rai3) saranno al Festival grazie ad Amalia De Simone, la cantautrice Assia Fiorillo, Rita Romano, direttrice del carcere di Fuorni e Anna Cigliano, libera da alcuni mesi, ha trascorso gran parte della sua vita in carcere. L’importanza della comunicazione scientifica verrà tratta con Roberta Villa, Beatrice Mautino, Nino Cartabellotta con Elisabetta Tola ci guideranno in uno dei più delicati e cruciali dei nostri tempi. E di pandemia, scienza, comunicazione ne discuteranno anche Mario Calabresi e Paolo Giordano. Sui temi di giustizia sociale si confronteranno Elsa Fornero e Chiara Saraceno. Con loro Marco Damilano. Quel mondo diverso. Da immaginare, per cui battersi, che si può realizzare. È il libro che il ministro Enrico Giovannini ha scritto con Fabrizio Barca. A partire da quei temi l'intervista al ministro condotta da Alessandra Sardoni. Benedetta Tobagi parlerà dell’importanza degli archivi e della memoria storica. Stella Levantesi intervisterà Michael E. Mann, climatologo e geofisico, una delle figure più importanti del dibattito sul cambiamento climatico, impegnato a contrastare la disinformazione diffusa dall’industria dei combustibili fossili. Emanuela Zuccalà, Lucia Capuzzi, Barbara Schiavulli tratteranno delle guerre delle donne: Africa, Afghanistan, America Latina. Uscire dall’invisibilità: disuguaglianze e rivendicazioni tra linguaggio, retorica e dialettica. Roberta Covelli con Vera Gheno, Federico Faloppa e Nadeesha Uyangoda. Fabio Chiusi, Ivana Bartoletti, Francesca Bria su intelligenza artificiale, società automatizzate e democrazia.

Umbria film fund, otto case di produzioni vincono il bando

Si parlerà della scuola che vogliamo con, tra gli altri, Vanessa Roghi e studenti e studentesse in lotta. Con Anna Giuseppina Milan, Nicola Gratteri (da confermare), Riccardo Iacona, Floriana Bulfon, Giovanni Tizian parleremo di mafie d'Europa e pandemia. (In collaborazione Associazione giornalisti Scuola di Perugia). La Storia alla prova dei fatti. Ci sarà la squadra di storici-fact checker di Laterza: Carlo Greppi, Gianluca Falanga, Eric Gobetti e Chiara Colombini. Di fascismi e neofascismi si parlerà con Paolo Berizzi, Francesco Filippi e Tomaso Montanari. Lirio Abbate porterà in esclusiva per il festival un suo lavoro sui 30 anni della strage di Capaci. Stefania Maurizi sul caso Assange, con lei anche la compagna e avvocata di Assange, Stella Morris. E tanti altri ancora. Selezionati anche i volontari del festival 2022. Provengono da nove paesi diversi: Austria, Germania, Grecia, Italia, Kenya, Romania, Spagna, Regno Unito e Venezuela.

Simonetta Gola, vedova di Gino Strada: Massimo Moratti il testimone di nozze del fondatore di Emergency

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.