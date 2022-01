Umbria, a Perugia vinti 100mila euro con la lotteria degli scontrini

18 gennaio 2022 a

a

a

La dea bendata bacia l'Umbria e grazie alla lotteria degli scontrini porta nel cuore verde d'Italia 100mila euro. È stata una spesa a dir poco fortunata quella di una giovane signora di Perugia: il suo scontrino è stato infatti estratto nell'ambito della lotteria nazionale, portandole in dono ben 100mila euro.

Al via oggi la lotteria degli scontrini: tutto quello che c'è da sapere su regole, acquisti, premi ed estrazioni

La donna si è presentata lo scorso dicembre all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per l’Umbria, i cui funzionari, dopo aver riscontrato la correttezza della documentazione, hanno certificato la vincita dell’importante somma. La signora ha raccontato che si trattava di un acquisto fatto in un supermarket cittadino dove si era recata qualche giorno prima per comprare dei generi alimentari. Da giugno 2021 a oggi sono stati in tutto 40 gli umbri baciati dalla dea bendata. Il mese più fortunato è stato quello di novembre scorso. Allora furono ben 18 persone - 11 esercenti e 7 acquirenti - ad aver reclamato altrettante vincite, per un totale di 137mila euro.

Lotteria Italia, nel Lazio premi per 9.4 milioni di euro. Tutti i biglietti fortunati

E sulla falsa riga del 2021 si è aperto il 2022, che si è appunto aperto con i 100mila euro vinti a Perugia, ma non solo. Tra consumatori e commercianti dell’Umbria, nelle prime due settimane del nuovo anno ci sono state altre quattro vincite. Nel dettaglio, si tratta di due acquirenti (che incasseranno rispettivamente 25mila e 10mila euro) e i rispettivi esercenti (premiati con 5mila e 2mila euro).

Lotteria degli scontrini, ecco dove sono stati vinti i premi. La fortuna bacia Siena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.