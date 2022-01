Spoleto, sorprese a rubare al supermercato: denunciate

18 gennaio 2022 a

a

a

Due giovani di 27 e 28 anni sono state denunciate dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Spoleto per tentato furto aggravato, dopo essere state sorprese a rubare in un supermercato di una frazione spoletina. Mentre si aggiravano fra gli scaffali del punto vendita, le due donne sono state notate dagli addetti alla sorveglianza che le hanno monitorate dall’impianto interno di video sorveglianza fino a quando le stesse, lontane da occhi indiscreti, hanno introdotto diversi di prodotti all’interno delle borse che avevano al seguito.

Anziana sola in casa, i carabinieri vanno a farle visita e festeggiano con lei il nuovo anno

Giunte alle casse, nel momento in cui le due donne straniere hanno cercato di guadagnare l’uscita senza pagare, sono state avvicinate dagli addetti alla vigilanza. Scoperte, una delle due ha tentato di guadagnare l’uscita e fuggire mentre l’altra è tornata velocemente tra le corsie del supermarket per tentare di disfarsi dei prodotti rubati, riversandoli velocemente e alla rinfusa su uno scaffale. Il tentativo di fuga delle donne è stato evitato dai vigilantes che hanno richiesto l’intervento di una volante del commissariato che è immediatamente giunta sul posto.

Viola la quarantena, denunciato per epidemia 34enne

Gli agenti, dopo aver identificato le due donne, hanno riscontrato all’interno di una borsa la presenza della refurtiva, nello specifico: trucchi, creme per il viso e corpo, deodoranti, beni per la cura della persona nonché vari oggetti di cancelleria e buffetteria per un valore complessivo di quasi 1.400 euro. Le donne quindi sono state condotte dagli agenti negli uffici del commissariato e sottoposte a perquisizione. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che le stesse provenivano da fuori provincia e che oltre a essere gravate da numerose denunce, una delle due era anche sottoposta al divieto di allontanarsi dal proprio Comune di residenza. Per questi motivi sono state denunciate per il reato di tentato furto, nei loro confronti, inoltre, verrà adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel Comune di Spoleto.

Il Festival Dei Due Mondi punta sulle donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.