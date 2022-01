Perugia, a Porta Sant'Angelo nasce il taxi di quartiere

Sabrina Busiri Vici 17 gennaio 2022 a

Da oggi, 17 gennaio, gratuitamente per i residenti del quartiere di Porta Sant'Angelo di Perugia, si è attivato il servizio taxi per accompagnare le persone anziane ad andare dal medico, a recarsi in farmacia, a fare la spesa ma anche per andare a fare visita ai propri cari così come al cimitero e persino dal parrucchiere e in generale per tutti quei servizi che possono urgenti e comunque utili.

L'iniziativa è nata grazie all'associazione T.Urb.Azioni. “Si tratta di una iniziativa che la nostra associazione T.Urb.Azioni promuove insieme ad Auser nell'ambito del progetto Lab.Qua-Laboratori di quartiere – spiega Nicoletta Germani -. Questo è un periodo particolare delicato per l'utilizzo dei mezzi pubblici soprattutto per le persone anziane che rappresentano una fascia di persone particolarmente a rischio e, pertanto, da tutelare".

"Abbiamo pensato di offrire gratuitamente, grazie al supporto decisivo dei volontari dell'Auser, un servizio taxi che possa agevolare i residenti che hanno bisogno di essere aiutati negli spostamenti, assicurando loro la possibilità di essere trasportati nei luoghi in cui necessitano di andare in maniera assolutamente sicura, vista la competenza dei volontari e la costante sanificazione ai mezzi di trasporto - prosegue Germani - Auser ha assicurato questo servizio già in precedenza, noi abbiamo chiesto di poter contare sulla loro assistenza per il quartiere”.

Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 a mezzogiorno: occorre telefonare al numero 075.5005666.

