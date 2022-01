Perugia, furti in via dei Filosofi: dalle telecamere giovanissimi in azione 

17 gennaio 2022 a

In pochi giorni sono arrivate le segnalazioni di due furti a Perugia e un tentativo sventato all’associazione Filosofiamo. Fatti accaduti fra via della Pallotta, via Leonardo Da Vinci e via dei Filosofi. La popolazione è allarmata. A fornire qualche indicazioni sono state le telecamere che hanno rilevato la dinamica di intromissione all’interno dei palazzi perseguita da due giovani “poco più che adolescenti”, riferisce Francesco Berardi, presidente dall’associazione Filosofiamo. “Persone che, una volta entrate negli ingressi dei palazzi - va avanti il racconto -, sanno bene dove operare: andando a colpire le porte con serrature più vecchie e meno protette e dove non c’è nessuno in casa”.

E c’è di più. “C’è chi si è trovato di fronte questi giovani che si muovevano all’interno del palazzo - prosegue Berardi -: è successo a un ingegnere che incontrando due sconosciuti li ha fermati e ha chiesto loro spiegazioni facendoli scappare”. Oltre a questi fatti, però, sempre secondo Berardi, c’è anche un’altra tipologia di ladri che sta operando in zona. “Gente che si sa muovere con destrezza e con esperienza - dice -. Qualche giorno fa hanno svaligiato un appartamento all’interno di un palazzo con il portiere in servizio, nel primo pomeriggio. Nell’abitazione non c’era nessuno, ma chi ha operato ha ben calcolato tempi e modi. E nel giro di poco tempo ha fatto un bel bottino”.

Il presidente dell’associazione Filosofiamo fa anche sapere che presto il direttivo intende affrontare le problematiche in un consiglio: “Metteremo molte cose all’ordine del giorno - conclude Berardi -: dalla sicurezza alla viabilità”.

