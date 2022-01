Incidente sulla statale lungo il lago di Corbara, si ribalta con l'auto e finisce in ospedale

15 gennaio 2022 a

Brutto incidente nell'Orvietano. Intorno alle ore 11,50 della giornata di sabato 15 gennaio, si è appunto verificato un incidente stradale in località Acqualoreto (nella provincia di Terni), sulla SS448 lungo il lago di Corbara.

La vettura con un’unica persona a bordo si è capovolta urtando ostacoli al bordo della strada. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Orvieto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco di Orvieto e quelli di Todi, per i soccorsi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La persona rimasta ferita non sarebbe in pericolo di vita.

