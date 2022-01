Lavori alla pista ciclabile, impianto chiuso fino a primavera

Salvatore Zenobi 15 gennaio 2022 a

a

a

Tutto pronto per l’inizio dei lavori alla pista ciclabile di Gualdo Tadino. L’allestimento del cantiere è previsto a giorni e gli interventi porteranno al restyling completo dell’impianto. Per un importo complessivo di 250 mila euro, la ditta Trovati srl di Perugia effettuerà i lavori di straordinaria manutenzione programmati dall’amministrazione comunale.

Aumenti metano ed energia, i gestori delle piscine chiedono aiuto anche ai Comuni

Il progetto del Comune prevede il miglioramento e l’efficientamento dell’illuminazione, la realizzazione di un percorso campestre, il ripristino delle opere murarie ammalorate, la riparazione della recinzione e il rifacimento del tappeto stradale dell’impianto sportivo. Verranno anche svolti altri interventi minori.

Per consentire l’allestimento del cantiere e il successivo avvio delle opere la pista ciclabile dedicata ad Adolfo Leoni non sarà accessibile ai cittadini. Una chiusura che, con tutta probabilità, si protrarrà per tutta la stagione invernale in modo da arrivare a primavera con l’impianto perfettamente funzionante. Successivamente un cantiere verrà aperto anche all’ex stadio comunale di via Lucantoni, dove saranno realizzati degli impianti per l’atletica. Le notizie sono state comunicate all’assessore allo Sport, Stefano Franceschini. Assessore che nel proprio bilancio dell’anno appena trascorso ha sottolineato come “il 2021 sia stato l’anno dell’affidamento in gestione a Esa degli impianti sportivi per la sanificazione e il rispetto delle normative sulla sicurezza ma anche quello in cui si è risolta la questione del campo sportivo di Cerqueto”.

Beato Angelo, si ripete il miracolo della fioritura del biancospino

Infatti, in questo caso, il Comune ha acquisito il diritto di proprietà del campo dalla Diocesi, proprietaria dell’impianto, e ha affidato la gestione alla società sportiva Cerqueto calcio. Sempre in tema di gestione degli impianti sportivi, Franceschini ha spiegato che a breve verrà decisa anche quella del bocciodromo. A livello di eventi sportivi, l’assessore ha annunciato le manifestazioni in programma per il 2022. “La città ospiterà altre importanti gare motociclistiche e inoltre, in estate, si terrà a Gualdo la giornata conclusiva dei Giochi Figest”, ha concluso Franceschini.

Giochi de le Porte, salta la cerimonia del Bussolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.