Quarto Grado stasera venerdì 14 gennaio su Rete 4. Le anticipazioni. I gialli di Liliana Resinovich, Roberta Ragusa e Denise Pipitone

Stasera in tv, venerdì 14 gennaio, alle ore 21.25 su Rete 4 torna l'appuntamento con Quarto Grado. Come sempre a condurre il programma che affronta i fatti di cronaca nera e i gialli irrisolti del nostro Paese, saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di questa sera, la trasmissione inizia con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5 gennaio, in un bosco vicino a casa. Il marito, Sebastiano Visentin, accusa l’amico del cuore di Liliana, Claudio Sterpin, che rigetta ogni tipo di coinvolgimento. Tutto gira intorno ai movimenti della donna. Gli inquirenti stanno indagando anche tramite le telecamere della zona, ma resta il mistero della borsa e del cellulare che furono lasciati a casa.

Al centro della puntata, aggiornamenti sulla vicenda di Roberta Ragusa, scomparsa da San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il marito Antonio Logli è stato condannato a 20 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. Ma ora, a dieci anni dalla scomparsa, il caso potrebbe essere riaperto: Logli, tramite il suo team difensivo, chiederà la revisione del processo, alla luce di nuovi elementi individuati. La nuova ipotesi è che Roberta possa essere fuggita all'estero: a sostenerla, secondo quanto anticipa la difesa, un nuovo testimone e alcune pagine di diario redatte dalla donna stessa.

Nel corso della trasmissione si parlerà anche del caso di Denise Pipitone, con il processo all’ex pm Maria Angioni, che è accusata di false dichiarazioni al pubblico ministero e dovrà presentarsi davanti ai giudici del Tribunale di Marsala. Quarto Grado anche per la puntata di questa sera conferma l'intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

