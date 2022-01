Terni, Sonic Boom: due ternani nella tribute band dei Kiss applaudita a Tali e Quali Show

Simona Maggi 14 gennaio 2022 a

Phil, Christian, Matteo e Saverio dei Sonic Boom interpretando lo storico gruppo dei Kiss si sono piazzati a “Tali e Quali 2022”, show condotto da Carlo Conti, in quinta posizione.

Per i quattro del gruppo è stata una grande soddisfazione ricevere la standing ovation del pubblico. Un'esperienza unica e che rimarrà per sempre nel cuore dei quattro artisti che si cono cimentati nel brano dei Kiss dal titolo “I was made for lovin’ you”.

I giudici hanno apprezzato la grinta e l'energia che sono riuscito a trasmettere i Sonic Boom, nonostante qualche piccola imprecisione. Ora i Sonic Boom con i loro Kiss saranno il 28 gennaio 2022 al Santomato di Pistoia e il 25 febbraio 2022 alla House of rock di Rimini. Quella della trasmissione di Rai1 di “Tali e Quali show” è stata una serata da non dimenticare.

“Siamo stati trattati come i veri Kiss – spiega il ternano Filippo “Phil” Proietti– a un certo punto avevamo 4 assistenti solo per noi che si prendevano cura dei nostri strumenti e costumi. Un'organizzazione impeccabile capitanata da Carlo Conti, grandissimo professionista che ci ha fatto sentire come a casa dandoci l'opportunità della vita. Inoltre un grande ringraziamento alla Endemol che ci ha voluto fortemente in puntata, i coach Matteo Becucci e Emanuela Aureli che ci hanno preparato al top per la performance e chiaramente i Kiss, che con la loro grande musica e personalità ci hanno regalato un sogno. Un grande merito di tutto ciò va specialmente alle nostre agenzie Live 4 music di Rudi Caniato e Miza productions di Fabrizio Amilcare che credendo in noi creano opportunità tali”.

Alla batteria nei panni di Catman c'è Saverio Federici, amerino di nascita e ternano di adozione, di professione musicista, che ha commentanto che sono stati giorni bellissimi che “ci hanno permesso di vedere da vicino tutto il lavoro che c'è dietro le quinte di una produzione televisiva di quella portata. Non capita tutti i giorni di travarsi intorno a grandi professionisti o semplicemente di scambiare due battute in corridoio con Giancarlo Magalli”.

Per Chris Heywood è stata una esibizione esplosiva e ha sottolineato che tra di loro c'è intesa e “spero che sia solo l'inizio di tante soddisfazioni”. Per Matteo Tedioli è stata un'esperienza fantastica “che rifarei altre mille volte ancora. Ho conosciuto persone speciali e l'organizzazione è stata strepitosa”.

Non era presente in puntata per importanti motivi di lavoro professionali il co-fondatore Frank Haley (Francesco) che ha tenuto a sottolineare che “è trascorso più di un anno dalla fondazione del gruppo Sonic Boom e, nonostante il periodo complesso, si stanno già raggiungendo traguardi importanti. I Kiss sono sempre stati un riferimento musicale dalla mia infanzia ed è un onore condividere questa esperienza con ragazzi stupendi”.

