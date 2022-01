Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi venerdì 14 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

13 gennaio 2022 a

a

a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi venerdì 14 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

Il prossimo passo in questo nuovo anno è uscire dal proprio guscio, essere più lessibili e aperti, imparare ad andare oltre le prime impressioni.

TORO

Cercate di non mostrarvi al prossimo troppo accomodanti e premurosi. Un po’ di mistero può aiutare a tenere viva la fiamma!

GEMELLI

Avete un dono speciale: quello di capire nel giro di poco com’è fatta una persona, prendendo le distanze se non vi fidate.

CANCRO

Non potete pensare sem- pre di cavarvela da soli. Non c’è niente di male a chiedere un aiuto agli amici quando le pressioni sono troppe.

LEONE

Immaginate grandi obiettiv, ma purtroppo perdete in fretta la motivazione. Meglio un piccolo traguardo giornaliero per spronarvi!

VERGINE

Si dice che gli opposti si attraggono. Può essere, ma l’importante è trovare qualcuno che abbia gli stessi vostri principi, per potere andare d’accordo.

BILANCIA

La testardaggine che vi contraddistingue oggi potrebbe non esservi troppo amica. Cercate quindi maggiore comprensione.

SCORPIONE

Serve maggiore decisione. Dovete tornare con i piedi per terra e compiere una scelta difficile: esaminare pro e contro aiuterà a scegliere.

SAGITTARIO

Vi attende una giornata stimolante, proprio di quelle che piacciono a voi. Buttatevi con fiducia negli eventi, ne sarete soddisfatti.

CAPRICORNO

Il perfezionismo vi si addice più di ogni altra cosa; ma chiedere troppo a se stessi potrebbe lasciare una certa insoddisfazione.

ACQUARIO

Oggi vi sentite particolarmente energici. D’altronde si avvicina il weekend e potrete finalmente dedicarvi ai vostri interessi.

PESCI

Mattinata intensa? Nessun problema! Basterà ricavarsi dello spazio tutto per voi in serata, così da ricaricare le energie e affrontare il futuro con forza.

