Umbria, nuova opportunità per il trasporto merci: dal 5 febbraio arriva GTS Rail

Gts Rail, operatore intermodale ferroviario, apre una nuova tratta e toccherà anche l'Umbria. La linea - che affianca quella già attiva che collega Brindisi a Bologna passando per Jesi - verrà inaugurato il prossimo 5 febbraio e collegherà la Puglia con l'Emilia Romagna attraversando le Marche e, appunto, l'Umbria.

Questa nuova linea, che rappresenta un'alternativa al trasporto delle merci su gomma, grazie all’accordo con la Carlo Minafro Srl, azienda di Lecce che opera nel settore del trasporto merci conto terzi, inizierà con una circolazione a settimana per a tre dal mese di marzo. Questo collegamento permetterà all'Umbria e alle aziende che utilizzeranno questo servizio di portare merci sino all'Olanda, al Belgio e al Regno Unito grazie al collegamento con Bologna, menta da Bari si potranno utilizzare i traghetti per Grecia, Turchia e Albania.

Sarà possibile acquistare il servizio door to door, utilizzando la flotta di 3.000 container 45’ di proprietà del gruppo. Chi possiede proprie unità di carico, invece, potrà usufruire dei servizi terminal to terminal e i clienti potranno prenotare i propri servizi online. I treni accoglieranno casse mobili e container di ogni tipologia e dimensione, nonché semirimorchi con profilo sino a P400. Proprio per questi ultimi ci sarà anche l’opportunità di usufruire dell’innovativo servizio last minute: tariffe speciali a ridosso del giorno di chiusura treno. Tutto accessibile comodamente dal proprio smartphone o dal sito internet. "Sappiamo che in questo momento molte aziende si trovano in grosse difficoltà a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Con questo servizio potranno risparmiare almeno su una voce: il trasporto delle loro merci. Per il momento questa offerta è possibile solo per i semitrailer. Verranno pubblicati un numero di slot limitati disponibili ad un prezzo molto concorrenziale, per treno e per giorno. I clienti verranno informati tramite una newsletter e potranno prenotare online questa opzione, godendo di uno sconto rispetto alle proprie tariffe normali" spiega il ceo Alessio Mucciaccia.

