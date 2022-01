Umbria, Montone, Giuseppina Gioglio: “Il tabacco è la nostra vita, non riesco a immaginare questa zona senza”

L'opinione dell'imprenditrice attiva da sempre nella coltivazione del tabacco e titolare di un'azienda agricola

12 gennaio 2022 a

a

a

Ha insegnato il mestiere alle proprie figlie, proprio come suo padre aveva fatto con lei. Giuseppina Gioglio, titolare dell’omonima azienda agricola nel comune di Montone (Perugia), coltiva tabacco da sempre. Sin da quando, ancora bambina, accompagnava il papà in giro per la fattoria di famiglia e, un po’ per gioco un po’ per passione, si divertiva ad impilarne le foglie formando delle fascine. Oggi, a distanza di tanti anni dal suo esordio nel settore, Giuseppina insieme alle sue figlie è a capo di un’azienda di circa 100 ettari, metà dei quali coltivati a tabacco. Una coltura fondamentale per la zona, che dà lavoro a oltre 2mila persone e che coinvolge circa 400 aziende produttrici, generando un indotto di 60 milioni di euro ogni anno, grossomodo il 10 per cento del Pil agricolo della regione. “Nel corso degli anni - spiega l’imprenditrice - il tabacco ci ha permesso di migliorare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio. Non riesco a immaginare queste zone senza tabacco”.

Jti, investimenti in Altotevere e Veneto: acquistate ottomila tonnellate di tabacco

Giuseppina, cosa rappresenta per te la coltivazione del tabacco?

Beh, si può dire che io in mezzo al tabacco ci sono nata e cresciuta. Questa azienda era di mio padre e io, sin da bambina, non perdevo occasione per seguirlo tra i campi per imparare i suoi segreti, quei “trucchi del mestiere” che oggi vorrei insegnare a mio nipote. Lui, per farmi imparare, mi faceva impilare le foglie più piccole l’una sull’altra - una volta le cose si facevano in modo più preciso rispetto a ora - per ricavare delle piccole fascine che, con tanto orgoglio, riportavo a casa. Poi, a un certo punto della mia vita la responsabilità dell’azienda è toccata a me. Ho dovuto rimboccarmi le maniche, lavorare sodo e col passare del tempo, il tabacco è diventato centrale nella mia vita, come lo era per mio padre. L’orgoglio più grande, però, è sapere che adesso, anche le mie figlie stanno seguendo le mie orme, continuando a coltivare tabacco e spero che anche il mio nipotino cresca con questa passione.

Una vera e propria storia di famiglia...

Direi proprio di si. Alcuni anni fa, quando le mie figlie mi hanno detto che avrebbero voluto investire qui, a Montone, le ho aiutate per costruire la loro azienda e adesso, complessivamente, la nostra famiglia gestisce all’incirca cento ettari di coltivazioni, di cui una buona metà seminati a tabacco. Certo, le cose sono cambiate rispetto a quando in azienda c’era mio padre.

Cosa c’è di diverso rispetto ad allora?

Rispetto a quando ero bambina io non solo il lavoro, ma anche la vita è cambiata. E in meglio. Negli ultimi anni ci siamo meccanizzati, abbiamo investito e investiamo moltissimo in questo settore e anche il lavoro è diverso, sono cambiate le dinamiche e le tecniche di coltivazione. Per farvi un esempio, prima la raccolta era al 100% manuale mentre ora abbiamo le macchine a darci una grossa mano. Ma non solo, quando io ero bambina non avevano gli essiccatoi, il tabacco si essiccava in casa e mio padre passava intere notti a controllare il fuoco. Poi, piano piano, le aziende si sono organizzate in cooperative, adesso abbiamo gli essiccatoi che lavorano senza bisogno che una persona sia sempre presente e come potete immaginare la qualità della vita è migliorata moltissimo. Certo, resta un lavoro impegnativo e la passione è l’elemento fondamentale, ma credo lo sia in tutto. Se penso al passato, però, conservo dei bellissimi ricordi di quei tempi

Graziano Ceccaroni: “La coltivazione del tabacco? Un'opportunità economica e di grande crescita per tutta la regione”

Fra questi ricordi, te ne viene in mente qualcuno in particolare?

Certo, il profumo. Quando passo accanto a qualcuno che fuma un sigaro, la memoria mi riporta subito indietro a quando ero bambina e andavo a dormire: mio padre arrivava a casa giusto un paio d’ore per notte, mentre il resto del tempo lo passava negli essiccatoi ad alimentare i forni. Eppure ricordo distintamente il profumo dei suoi capelli, che sapevano di tabacco. Quell’odore è una vera e propria scheda nella mia testa e quando la mattina, intorno alle 4:30/5:00, vengo in azienda e sento lo stesso profumo, di caramello e cioccolato - ma è difficile da spiegare a chi non lo ha mai sentito - ripenso a mio padre e alla passione che mi ha trasmesso per questa realtà. Io non posso pensare alla mia vita lontana dal tabacco, non mi piace nient’altro, mi piace quello che ho fatto finora e che voglio continuare a fare.

Secondo te, un coltivatore ha anche delle responsabilità nei confronti del territorio nel quale opera?

Assolutamente sì, l’ambiente è nelle nostre mani e dobbiamo salvaguardarlo. Se vedete le nostre aziende sono praticamente un salotto, dove tutto è ordinato e preciso e dove la sicurezza dei dipendenti e le buone pratiche agricole sono sempre al primo posto. Delle volte, quando sento qualcuno dire che noi coltivatori di tabacco inquiniamo il mondo o facciamo chissà cosa ci rimango male, perché non è così. Noi siamo i primi ad essere responsabili per questo territorio e cerchiamo di fare di tutto per tutelarlo, perché teniamo ad esso più che a noi stessi, perché ci viviamo: questa terra è la nostra vita e il nostro sostentamento. Per cui non gettiamo acqua sporca nei fiumi, non utilizziamo medicine che non vanno bene, non impieghiamo fitofarmaci inadatti al loro scopo. L'ambiente, finché ci saremo noi - e cercheremo di trasmettere questo concetto anche alle nuove generazioni – sarà sempre salvaguardato.

Come immagini il futuro di questa zona?

Io spero di continuare a fare quello che ho sempre fatto e soprattutto spero che chi verrà dopo di me continuerà a farlo, perché non saprei immaginare questi luoghi senza il tabacco. Guardatevi attorno: siamo in una bella zona, con belle case, dove tutto è ben curato. E questo è stato possibile anche grazie al tabacco. Tra chi lavora direttamente la materia prima e le aziende agricole siamo in molti a dipendere dalla sua coltivazione e penso che dobbiamo fare di tutto pur di salvaguardare il settore. Perché anche se non siamo rimasti in tanti, negli ultimi anni ci sono molti giovani che hanno cominciato a lavorare in questo campo e che vorrebbero andare avanti. Noi possiamo insegnare la tradizione e loro saranno il futuro, perché se mi dicessero che da domani non posso più dedicarmi al tabacco, davvero non saprei cosa altro fare. Il tabacco qui, per noi, è la vita.

Una filiera di valore composta da centinaia di piccole e medie aziende che hanno plasmato e continuano a plasmare il nostro territorio. Aziende e persone dietro ad una coltivazione storica che, adesso, prendono voce grazie ad un progetto targato JTI per scoprire i volti dietro questa storia di successo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.