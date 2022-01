Cavallo cade in piscina, salvato dai vigili del fuoco

11 gennaio 2022 a

Intervento di recupero da parte dei vigili del fuoco nella mattinata di martedì 11 gennaio. I vigili del fuoco di Amelia infatti sono intervenuti questa mattina per il recupero di un cavallo caduto in una piscina. L'animale è ora in buone condizioni. Domenica 9 invece molti erano stati gli interventi dovuti al maltempo e alle nevicate che hanno colpito diverse zone dell'Umbria.

In uno di questi tre persone infatti erano rimaste bloccate sul Monte Cucco, soccorse dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana.



La neve caduta in alcune zone dell’Umbria ha richiesto appunto l’intervento dei Vigili del Fuoco in particolare appunto la squadra di Gaifana, che nel tardo pomeriggio di domenica 9 gennaio, era accorsa a Val di Ranco (Sigillo), per recuperare un’autovettura al cui interno si trovavano tre persone. L'intervento si è rivelato difficoltoso per un abbondante nevicata in quota che si era poi risolto mettendo in sicurezza l’autovettura e i suoi occupanti. Martedì 11 gennaio è stata la volta del salvataggio di un cavallo ad Amelia.

