Scuola e trasporti, sui bus meno del 10% senza Ffp2

E’ stato un rientro in classe senza particolari disagi nelle scuole dell’Umbria per quel che concerne gli autobus. Già da sabato Busitalia aveva fatto sapere che, nonostante un incremento dei contagi con possibili quarantene anche tra il personale in servizio, sarebbero state garantite sia le corse scolastiche, con particolare attenzione alle fasce orarie di ingresso e uscita dagli istituti, che l’ultima corsa extraurbana serale.

Un punto interrogativo, semmai, riguardava l’entrata in vigore del nuovo decreto del governo Draghi, che impone l’obbligo di mascherine ffp2 nei mezzi di trasporto pubblico. Ma anche sotto questo punto di vista non si sono riscontrati inconvenienti nei pullman umbri.

“La maggior parte degli utenti sa e ha capito che per accedere ai mezzi, dalla giornata di ieri, è obbligatoria la ffp2 - fanno sapere dalla rsu di Busitalia -Quelli che non ce l’avevano erano veramente pochi, una percentuale inferiore al 10% del totale. Tutti loro sono stati invitati con educazione ad adeguarsi alla normativa a partire già da oggi. Lo hanno capito e rispetteranno le regole. Sotto questo punto di vista siamo tranquilli, ci aspettavamo una giornata più agitata”. Nel caso in cui ciò non avverrà, gli autisti saranno costretti a fermarsi in sicurezza, comunicando la motivazione agli utenti, per poi chiamare le forze dell’ordine che interverranno per far rispettare le norme. Stessa procedura avviene in caso di utenti senza mascherina.

Capitolo green pass. Da ieri è entrata in vigore la certificazione verde rafforzata anche per usufruire dei trasporti pubblici, eccezion fatta per gli studenti, nonostante inizialmente questa misura fosse prevista anche per loro. I controlli in questo caso avvengono a campione da parte del personale, prima della salita all’interno dell’autobus, o da parte delle forze dell’ordine. “Ecco, magari come operatori ci aspetteremmo maggiori controlli, sia da parte dell’azienda che dalle forze dell’ordine”, evidenziano dalla rsu aziendale.

Per ciò che concerne disservizi relativi a personale posto in isolamento, ieri sono state garantite tutte le corse previste. Lo stesso, stando agli ultimi aggiornamenti di ieri sera, è atteso per la giornata odierna. Garantite tutte le corse urbane, extraurbane e ferroviarie di Busitalia. La situazione, comunque, è in continuo aggiornamento e dall’azienda consigliano di tenere sotto controllo la sezione apposita del sito internet.

