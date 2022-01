Spoleto, il Festival dei Due Mondi punta sulle donne

Chiara Fabrizi 11 gennaio 2022 a

Si apre e si chiude coi concerti in piazza Duomo diretti da Ivan Fisher e sir Antonio Pappano, ma nel mezzo c'è anche il debutto del primo direttore d'orchestra donna, Barbara Hannigan. Sono alcune delle anticipazioni del programma del Festival dei Due Mondi fornite ieri dalla direttrice artistica Monique Veaute che, dunque, anche quest'anno non inaugurerà la kermesse con l'opera, ma punta moltissimo sulle donne: oltre alla Hannigan, infatti, sono attese Mariza, diva del Fado, Anne Teresa De Keersmaeker, Germaine Acogny e Blanca Li. Il programma completo di Spoleto65 arriverà nelle prossime settimane, ma intanto da oggi apre la biglietteria per la serie di appuntamenti presentati ieri, “che sono circa la metà, ma rappresentano i grandi nomi che ospiteremo” ha detto Veaute.

Si apre, dunque, in piazza Duomo il 24 giugno con la Budapest festival orchestra diretta da Ivan Fischer che, affiancata dal Coro di Santa Cecilia, eseguirà un programma che accosta Bach a Glass. Il gran finale del 10 luglio, invece, è affidato all'orchestra di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, ma sul palco ci sarà anche Hannigan come soprano, mentre il programma prevede musiche di Copland e Barber. Ed è proprio Hannigan la protagonista indiscussa di Spoleto65, che in cartellone ha suoi tre concerti: oltre a quello finale, la canadese è attesa in piazza Duomo nel suo duplice ruolo di direttrice di orchestra e soprano, della “Voix Humaine” di Poulenc, che dirige insieme a “Metamorphosen” di Strauss con la compagine di Santa Cecilia, mentre l'altro appuntamento è al Romano dove interpreterà come soprano il ciclo “Jumalattaret” di John Zorn, con il pianista Stephen Gosling.

Sempre in piazza Duomo, poi, è attesa Mariza, che ha raccolto l’eredità della regina del Fado, Amália Rodrigues, e a Spoleto festeggerà i suoi venti anni di carriera. Nel cartellone della danza, invece, largo alla coreografa Germaine Acogny, madre della danza africana contemporanea, che a Spoleto reinterpreta “The Rite of Spring” di Pina Bausch, portando in scena trentotto ballerini africani. Al Due Mondi anche la danzatrice e coreografa Blanca Li con il suo “Le Bal de Paris”, uno spettacolo immersivo di 35 minuti, riservato a un pubblico di 10 persone, che si serve della realtà aumentata. Spoleto65, poi, omaggia la coreografa newyorkese Trisha Brown scomparsa cinque anni fa con “Astral Converted” e “Working Title”. Per raccontare la musica con nuove modalità il Due Mondi propone anche “Mystery Sonatas/for Rosa”, il nuovo spettacolo di De Keersmaeker, che farà scoprire al pubblico la ricchezza mistica e geometrica delle Sonate del Rosario del compositore Heinrich Ignaz Franz von Biber. In uno spazio scenico liberamente ispirato al dipinto “L’allegoria dell’udito” di Brueghel va in scena “Le Crocodile trompeur” dei registi Jeanne Candel e Samuel Achache, che è tratto dall’opera barocca Dido and Aeneas di Henry Purcell. La stessa Candel firma anche “Demi-Véronique” (30 giugno–3 luglio, Auditorium della Stella) con cui va in scena l’epopea musicale di Gustav Mahler. Per la prosa c'è grande attesa per l'adattamento di “History of Violence” firmato dal regista tedesco Thomas Ostermeier con lo stesso autore del romanzo l’autore Édouard Louis, 29 anni. Al Due Mondi torna, poi, Leonardo Lidi con “Il gabbiano” di Anton Čechov, mentre Davide Enia porta a Spoleto il suo monologo “Italia-Brasile 3 a 2 Il ritorno”.

