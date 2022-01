Covid in Umbria, la prima paziente trattata con la pillola Lagevrio ha finito la terapia e sta bene

Alessandro Antonini 11 gennaio 2022 a

Non ha manifestato sintomi della malattia e non ci sono stati effetti collaterali. La prima paziente trattata con la pillola anticovid “ha terminato la terapia e sta bene” conferma arriva da Daniela Francisci, primaria della clinica di malattie infettive dell’Università di Perugia e membro del Comitato tecnico scientifico. La cura con Lagevrio è stata effettuata per la prima volta in Umbria a una paziente di 36 anni. Tanto che è stata avviata la somministrazione del farmaco ad altri tre contagiati del cuore verde.

La paziente zero sta bene, nessun effetto collaterale. Non ha avuto sintomi rilevanti, forse grazie anche al trattamento. “Ma questo non lo possiamo affermare in senso assoluto”, spiega Francisci. Ora la 36enne eseguirà il controllo secondo le indicazioni ministeriali per la sorveglianza sanitaria.

Lagevrio è stato prescritto ad altri tre pazienti e nei prossimi giorni verranno intensificate le prescrizioni di antivirali orali.

Ieri - informa la primaria - ne sono state effettuate altre due. La terapia con Lagevrio, sottolinea Francisci, “è domiciliare. La prima paziente non è mai stata ricoverata”.

La 36 enne che ha assunto le pillole anticovid ha una immunodeficienza secondaria indotta da farmaci immunosoppressori. Ciononostante grazie al nuovo trattamento è stata curata senza problemi a casa. La Regione ha tenuto a sottolinea come la pillola Lagevrio rientri tra le terapie domiciliari pensate proprio per evitare la pressione sugli ospedali. Il farmaco è “un antivirale orale, rivolto a pazienti adulti con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid grave, da utilizzare il più precocemente possibile e al massimo entro 5 giorni. L’obiettivo principale di tali trattamenti è quello di contribuire a ridurre la quota di pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero”, è scritto in una nota di Palazzo Donini. Su questo spinge molto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. Che fa il punto sulle scorte in arrivo.

Pillole e monoclonali “ci vengono inviati in automatico dal Ministero, per ora sono in arrivo 204 trattamenti monoclonali, mentre giovedì è previsto un coordinamento nazionale dove ci daranno i prossimi arrivi di farmaci per il trattamento domiciliare, ossia le pillole, del Covid”, conclude l’assessore.

