Costa Concordia, il naufrago umbro perdona il comandante Schettino: "Non è un mostro. Le colpe non furono solo sue"

Dalla rabbia al quasi perdono, addirittura al dispiacere. Sentimenti verso Francesco Schettino, il comandante della Costa Concordia che naufragò dieci anni fa sulle coste di Isola del Giglio. Sentimenti di Umberto Trotti, il ristoratore 44enne di Ferentillo (provincia di Terni), tra i sopravvissuti alla tragedia. "Per due o tre anni ho provato una grande rabbia verso Schettino - ha dichiarato all'Agenzia Ansa - Ma ora, leggendo anche le parole della figlia, provo un po' di dispiacere anche per il comandante".

Dieci anni fa il naufragio della Costa Concordia. Lo Speciale Tg1 racconta cosa accadde quella notte

Secondo Trotti l'intera colpa di quella tragedia, avvenuta il 13 gennaio di dieci anni fa, non può ricadere solo su Schettino: "C'era anche l'equipaggio che doveva gestire le cose". La compassione e il perdono prendono il sopravvento rispetto alla rabbia e al rancore di Umberto Trotti. Sempre all'Agenzia Ansa, Trotti spiega che "di errori ne ha fatti come altri (Schettino, ndr), servirebbe meno accanimento. Il vero dolore è quello delle famiglie delle vittime, ma sono vicino anche a quella del comandante, perché non penso sia un mostro come è stato definito da tante persone".

"Schettino fu imprudente e negligente"

Dieci anni fa il ristoratore era a bordo della nave. Era in viaggio di nozze con sua moglie Fjorda che oggi ha 33 anni. E c'erano anche i figli, Valentina e Carlo. Dieci anni fa, come ricorda ancora l'Agenzia Ansa, avevano rispettivamente due anni e sei mesi. Umberto Trotti spiega che per lui ogni anno "è come se fosse il primo". E ancora: "Dimenticare quei momenti è impossibile anche se il dolore diventa più morbido. Ora prendono il sopravvento le cose belle, come i legami con chi ci ha salvato e soccorso". Nel naufragio della Costa Concordia persero la vita 32 persone. Francesco Schettino, comandante della nave, è stato poi processato per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio e abbandono di nave. In Appello e in Cassazione è stato condannato a sedici anni.

Video su questo argomento Concordia, primo interrogatorio per Schettino. Legale: "E' brava persona" Roberto Minelli

