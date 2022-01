Covid in Umbria, cluster con tredici contagiati in una casa di riposo di Perugia

08 gennaio 2022 a

Il Covid torna dentro le case di riposo. Succede a Perugia, in un centro della periferia della città da oltre 30 posti letto. Stando ai dati confermati dalle autorità sanitarie ci sarebbero 10 ospiti e tre operatori positivi. Un cluster isolato già preso in carico per isolamenti e tracciamenti dal dipartimento di prevenzione dell’Usl Umbria 1. Il comune di Perugia stando ai dati forniti dalla Regione e aggiornati alle 8 di ieri conta 6.338 attualmente positivi, cresciuti di 238 (al netto dei guariti) nelle ultime 24 ore monitorate. Sono 31 i ricoverati residenti nel comune del capoluogo.

Proprio per evitare che la variante Omicron dilaghi in strutture residenziali assistite il 22 dicembre scorso la Regione con un’ordinanza ha deciso di sospendere “l’accesso alle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da parte di minori di anni 12 per le visite degli ospiti”. E ancora, lo stesso documento stabilisce di “effettuare ai fini dell'ingresso di nuovi ospiti all'interno delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali residenziali pubbliche e private, un periodo di quarantena di sette giorni, con somministrazione di un test per il Covid al momento dell’accesso alle strutture e di un ulteriore test per al settimo giorno di permanenza”.

Con l’atto emanato prima di Natale sono state fissate nuove norme per tutte le strutture socio-sanitarie, incrementando tra l’altro “la frequenza di testing dei programmi di screening per tutti gli operatori in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali pubbliche e private, residenziali e semi- residenziali, prevedendo un test ogni 5 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione del personale, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all’azienda sanitaria o alla struttura sociosanitaria o socio- assistenziale”. Nonostante queste regole il Covid è tornato a infettare gli anziani dei centri assistiti.

