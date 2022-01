Perugia, Villa Gallenga Stuart torna all'asta: il prezzo scende a poco più di un milione. Ci dormirono D'Annunzio e Marconi

Sabrina Busiri Vici 07 gennaio 2022 a

a

a

Anche Gabriele D’Annunzio, di passaggio in Umbria, dormì nella villa castello Gallenga Stuart, a dieci minuti da Perugia, sulla strada Pievaiola in località Mandoleto. Tant’è che il Vate la ribattezzò proprio Villa Mandoleto. I 2.700 metri quadrati di edificio storico, con torre, ex scuderie, quattro annessi e oltre sei ettari di parco, dal primo marzo torneranno all’asta. Dopo sette anni il prezzo dell’intero complesso è passato da circa 7 milioni a un milione 164.691 euro. Questa, infatti, è la quota base da cui si partirà alla prossima vendita. Per poter prendere parte alla trattativa è necessario andare sul sito dell'Istituto vendite giudiziarie per i tribunali di Perugia.

+++ Mercato coperto di Perugia, svolta sui lavori

La scadenza per presentare la propria offerta è il 28 febbraio alle ore 12. Il professionista delegato alla vendita è l’avvocato Stefano Guerrieri, il giudice per l’esecuzione è la dottoressa Elena Stramaccioni e il custode giudiziario appunto l’Istituto vendite giudiziarie di Perugia. Nella sezione del sito è inoltre possibile visionare tutta la documentazione. I primi riferimenti documentali sul castello attengono alla mappe del catasto Pontificio anteriori al 1860. Ma nel 1872 quello che allora era un castello fu venduto a Romeo Gallenga e sua moglie, la nobildonna inglese Mary Montgomery Stuart, che trasformarono il palazzo in una villa affidando l’incarico del restyling all’architetto Francesco Biscarini, il più in vista di Perugia a quei tempi.

Notti brave al parco e vandali scatenati durante le feste. I cittadini: "Servono più controlli"

Fu l’architetto a occuparsi anche di contattare gli artisti per decorare gli interni e le ventotto stanze del prestigioso immobile. La villa ha una superficie di 2.700 metri quadrati ed è disposta su quattro piani con serre, cantine, legnaie e magazzini. A tutto questo si aggiungono 500 metri quadrati delle ex scuderie, altri 300 di annessi e oltre 6 ettari di parco. Per tornare ai cenni storici dalle pagine degli archivi si viene a sapere che anche Guglielmo Marconi fu ospite del castello Gallenga Stuart e nel corso della seconda guerra mondiale la villa fu sede del comando militare tedesco. Un contributo, infine, per rendere più prestigioso l’antico edificio è arrivato anche dalla Mille Miglia: la corsa definita più bella del mondo non poteva non fare tappa in località Mandoleto.

Minimetrò, il Comune vende le quote pubbliche con una base d'asta di 11,2 milioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.