Umbria, via a prenotazione terza dose anche per 12-16enni

Fra. Mar. 08 gennaio 2022 a

a

a

Da oggi in Umbria si potrà prenotare la terza dose anche per ragazzi di età compresa tra 12 e 16enni. Lo annuncia il commissario all’emergenza covid in Umbria, Massimo D’Angelo. Dopo un paio di giorni in cui le prenotazioni risultavano bloccate, già in queste ore le agende verranno riaperte con nuove date a disposizione della popolazione. Oltre alla terza dose per i 12-16enni, per cui Aifa ha dato l’ok nei giorni scorsi, sarà ovviamente possibile prenotare anche le altre dosi. Per quanto riguarda il booster per i minorenni sarà prenotabile dopo quattro mesi dalla seconda dose. Anche per i bambini di età compresa tra i 5 e gli undici anni verranno forniti nuovi appuntamenti.

Covid, Brusaferro: "Netta crescita Omicron, aumenteranno ricoveri"

Al momento in Umbria sono circa 4.600 i ragazzini vaccinati con prima dose e altrettanti quelli che hanno preso un appuntamento. E’ invece molto alta, attorno all’82% l’adesione dei 12-19enni. Con la riapertura delle agende si vedrà se l’obbligo vaccinale farà impennare le prenotazioni per gli over 50 destinatari del provvedimento del governo. Intanto nella giornata di ieri sono stati purtroppo registrati cinque decessi per covid. Si tratta di persone over 70 con altre patologie. Sempre nella giornata di ieri per il secondo giorno consecutivo i ricoveri sono scesi. Dai 196 del 5 gennaio, ai 193 del 6, ai 190 di ieri. E pure in rianimazione si è registrato un passaggio da 12 a 8. Certamente in parte i numeri sono dovuti ai decessi, ma significa anche che non ci sono stati altri ingressi in ospedale in numero maggiore.

Umbria, stop alla prenotazione dei vaccini per le terze dosi e le somministrazioni ai bambini

Ma, proprio per quanto riguarda gli ospedali, ieri è stata data notizia dei primi trasferimenti di pazienti positivi all’ospedale di Branca dove, come anticipato dal Corriere dell’Umbria sono stati allestiti 16 posti per i malati per la fase intermedia voluta dal commissario, Massimo D’Angelo, prima di passare allo scenario 5 che prevede l’attivazione di 264 posti letto covid. A ogni modo la sempre crescente pressione dei positivi sugli ospedali sta causando la contrazione di attività chirurgiche di primo livello come disposto dalla Sanità regionale. Nella delibera di giunta del 5 gennaio è stata pure disposta la sospensione del piano di recupero delle liste d’attesa e il ripristino di tempi più lunghi per la sanificazione tra un paziente visitato e l’altro. Tutto per evitare assembramenti, recita il documento. Ieri la curva del contagio in Umbria infine ha fatto registrare 1.084 nuovi positivi isolati dall’analisi di 862 tamponi molecolari e 3.803 antigenici, il che fa schizzare il tasso di positività al 23%. In linea con il dato nazionale che nella giornata di ieri, complice il giorno festive precedente, si è attestato intorno al 22,7%.

Umbria, nuovo hub per le terze dosi di vaccino e somministrazioni fino alle 23,30

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.