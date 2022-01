Mercato coperto, svolta sui lavori attesa entro gennaio 2022: poi via al cantiere

Sabrina Busiri Vici 07 gennaio 2022 a

Entro gennaio arriverà la svolta per il Mercato coperto di Perugia, nella sua nuova dimensione di hub agroalimentare. “Abbiamo consegnato mercoledì l’ultimo atto necessario per completare la documentazione ed entro i prossimi dieci-quindici giorni attendiamo la risposta, ovvero che ci sia il completamento della procedura di gara e l’affidamento”. E’ quanto fa sapere Roberto Leonardi, amministratore delegato della Nuova mercato coperto, la società che ha presentato il progetto esecutivo per dare nuova vita al grande contenitore di piazza Matteotti. Anche l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia conferma: “Sì, prossima settimana si riunirà la commissione per la validazione del progetto”. Progetto che, bisogna ricordare, è stato passato al setaccio della commissione in più sedute per apportare correzioni e modifiche e raggiungere così un piano concordato.

Da qui Leonardi avanza una ulteriore tempistica: “Se otteniamo l’affidamento entro il mese, subito potrà partire il cantiere e nell’arco di sei mesi la struttura arriverà a essere funzionale”. In campo anche soluzioni per risolvere la questione aperta sui due dipinti raffiguranti i fasci littori nella grande sale del lucernario. “Le proposte sono sul tavolo - ragguaglia Leonardi -. Sono tante. Si troverà sicuramente una soluzione buona per tutti”. Secondo quanto finora appreso il nuovo Mercato coperto sarà una piattaforma per la promozione di prodotti della regione e soprattutto un luogo dove troveranno opportunità i giovani imprenditori del settore agroalimentare. La proposta coinvolge Coldiretti, Confcooperative, fondazioni bancarie e non mancheranno imprenditori e marchi dell’agrifood regionali.

Tra i progetti in cantiere c’è pure la realizzazione di un palco per le esibizioni dal vivo e di una sala di registrazione. Musica e attività culturali avranno la loro parte nella struttura. Da aggiungersi altre idee al vaglio: la realizzazione di una web radio su modello della collaudata Mascheradio e un'ala dedicato all'archivio di Umbria jazz. Confermata anche l'introduzione dell'area formazione con una scuola di cucina e un ulteriore settore dove le istituzioni di alta formazione della città potranno far conoscere meglio l’offerta didattica e formativa. C’è, inoltre, da ricordare che già dalla prossima settimana potrebbe iniziare il trasferimento dei mercatali di piazza del Circo con destinazione finale: nuovi stand della terrazza del Mercato coperto, lato sinistro in direzione via Alessi. I cinque operatori agroalimentari sospenderemo le attività per una decina di giorni per essere operativi a metà gennaio nella nuova sede. Le attività in questione sono macelleria, pescheria e ortofrutta.



