Arianna Ciampoli, chi è: dalle tv locali alla Rai. La figlia Angelica e l'amore per il sindaco 11 anni più giovane di lei

Arianna Ciampoli conduce il Concerto dell'Epifania, in onda in seconda serata su Rai 1, stasera in tv, giovedì 6 gennaio giorno della Befana. Per il secondo anno consecutivo è lai a presentare gli artisti che si avvicendano sul palco del Teatro mediterraneo di Napoli. Lo spettacolo è stato registrato martedì 4 gennaio, ma come al solito viene mandato in onda nel giorno della Befana, dopo l'estrazione dei primi premi della Lotteria Italia che avviene durante Soliti Ignoti il ritorno, condotto da Amadeus.

Il concerto dell'Epifania, da Eugenio Bennato a Morgan

Ma chi è Arianna Ciampoli, conduttrice del Concerto dell'Epifania? Proviamo a conoscerla meglio. E' di Pescara, dove è nata il 6 maggio del 1971. Oltre che conduttrice è anche autrice televisiva. Ha iniziato la carriera nelle tv locali poi è passata a Telemontercarlo facendo parte anche della squadra di Tappeto volante. Nel 1994 è passata in Rai, dove ha iniziato conducendo La Banda dello Zecchino per poi condurre diverse trasmissioni religiose sino al passaggio al programma Glu Glu per i più giovani. Poi la conduzione di A sua somiglianza e il passaggio a La7. Ma è tornata subito nella televisione di Stato con La vita in diretta, Telethon e soprattutto la scelta della strada di autrice. Ovviamente quelli citati sono soltanto alcuni dei programmi che ha condotto.

L'elenco è lunghissimo e non le sono mancate esperienza radiofoniche e di web tv. Numerosi gli eventi che ha presentato nel corso della sua carriera, come il Concerto dell'Epifania. La vita privata. Il primo agosto del 2014 ha sposato Alessio Pascucci, sindaco del comune di Cerveteri, undici anni più giovane di lei. Nel 2005 ha avuto una bambina Angelica, ma dal precedente compagno Andrea. Arianna Ciampoli è nipote da parte materna del fotografo Giovanni Marocchi, tra i fondatori dell'Unione Italiana Fotoamatori. Questa sera torna sul palco del Concerto dell'Epifania per presentare gli artisti che parteciperanno allo show giunto all'edizione numero 27.

