Umbria, l'Epifania porta pochi turisti e tante preoccupazioni. Federalberghi: "Servono aiuti"

Tra la variante Omicron e una crisi economica crescente a livello nazionale, l’andamento del turismo nell’ultimo fine settimana di feste natalizie non poteva regalare bilanci entusiasmanti. Tuttavia Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria, parla di una situazione ancora sopportabile con le strutture ricettive al 40-45% delle potenzialità di riempimento. “Più o meno la metà di quello che era nel pre Covid - evidenzia - Ma vista la complessità del periodo, non nascondo che ci aspettavamo ancora peggio”.

Il brutto, però, deve venire. “I prossimi due mesi saranno praticamente di stallo - evidenzia - Già prima della pandemia a febbraio e marzo lavoravamo poco, con qualche turista asiatico o americano. Ma adesso gli stranieri non ci sono più e quello che ci aspetta sarà un periodo di buio totale. La situazione è drammatica perché senza una proroga della cassa integrazione causa Covid tanti imprenditori saranno costretti a licenziare, seppur a malincuore. Ma non farlo significa tenere dei ragazzi senza avere la possibilità di pagarli. Non sarebbe giusto”. Federalberghi, quindi, chiede un sostegno immediato per la categoria.

Un appello che nei giorni scorsi ha lanciato anche il presidente Cia Umbria Matteo Bartolini nel sottolineare le tante disdette arrivate alle strutture agrituristiche nel periodo delle feste di Natale: “Oggi i nostri imprenditori agrituristici rivivono una nuova fase di stallo che non permette di programmare investimenti per la prossima stagione primaverile ed estiva, dal momento che nessuno sa con certezza se ci saranno nuove varianti che colpiranno l’Italia e che tipo di soluzioni adatteranno i governatori nazionali e regionali - spiega Bartolini - Per questo, come Cia Umbria chiediamo nuovi ristori e sostegni economici per i titolari di strutture turistico-ricettive in modo da ammortizzare le spese sostenute per mandare avanti gli agriturismi, sia a livello di manutenzione ordinaria che come gestione delle fattorie annesse, con tutte le necessità quotidiane per la cura e il benessere degli animali, così da poter affrontare le nuove perdite registrate”.

