Perugia, dalla Motobefana al presepe vivente: ecco cosa fare oggi 6 gennaio

A Perugia oggi 6 gennaio, giorno dell'Epifania, mancano molti tradizionali appuntamenti. Il Comune, per l’emergenza sanitaria, ha annullato la programmazione della maggior parte degli eventi. Ma in città l’Epifania qualcosa riserva per trascorrere la giornata. Non rinuncia alla tradizione la Motobefana che, tra l’altro, festeggia i 25 anni. L’appuntamento motociclistico partirà da piazza IV Novembre alle 10,30 e arriverà a Pozzuolo di Castiglione del Lago alle ore 12.30 per la consegna dei doni al Centro socio riabilitativo Villa Nazarena.

BORGO BELLO E’ stato allestito il presepe vivente in via Giulia (traversa di corso Cavour). L’evento ha richiesto grande sforzo organizzativo per essere condotto in massima sicurezza e piena efficienza. La rappresentazione della Natività inizierà alle 16 (con partenze ogni 20 minuti, l’ultima sarà alle 18.40). Le visite avverranno su prenotazione (al numero 349.3131005, anche con whatsapp). Ogni partenza prevede un massimo di 10 persone a turno, tutte obbligatoriamente in possesso di green pass. In via Colomba, inoltre, si potrà visitare l’installazione delle calze volanti realizzate dai bambini del quartiere lo scorso anno.

BORGO D’ORO Dopo un calendario di appuntamenti (Open district) che ha accompagnato il periodo delle festività, rallentato solo dalla pandemia, l’associazione Vivi il Borgo presenta in questi giorni l’originale allestimento di un presepe popolare realizzato dall’artista Maat Petrelli allestito a Monteripido. L’opera si chiama Francesco e il popolo del presepe ed è visitabile fino al 10 gennaio.

BORGO SANT’ANTONIO Per chi non l’avesse ancora fatto oggi è l’occasione giusta per vistare la via dei presepi in corso Bersaglieri. Ultimo giorno, apertura prevista dalle 15,30 alle 19. Si potranno ammirare, tra gli altri, il presepe monumentale Città di Perugia (corso Bersaglieri, 54); il tradizionale presepe napoletano (corso Bersaglieri, 98); il presepe arabo (piazzetta del porcellino); il presepe animato più grande della provincia (chiesa di Sant’Antonio Abate); il presepe di Porta Pesa (corso Bersaglieri, 44); il presepe antico con statuine dell’800 (corso bersaglieri, 30) e il presepe delle Regioni d’Italia.

SANTA LUCIA Per il programma Illuminiamo il Natale, organizzato dalla Pro Loco Santa Lucia, oggi è previsto il Piedibus del Benessere Christmas edition. Un tour alla scoperta delle Natività più suggestive allestite a Perugia. La partenza del percorso è prevista alle ore 15.30 dal parco della Pro Loco di Santa Lucia.

