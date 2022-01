Terni, trovato morto a bordo della sua auto in sosta. Inutili i soccorsi per un 60enne

05 gennaio 2022 a

Un 60enne è stato trovato morto all’interno della sua auto in sosta nella zona di Santa Maria Maddalena, a Terni. L’uomo, privo di vita, era al volante di un’Alfa 164 con i fari accesi e la retromarcia ingranata. Tutto lascia pensare a un malore improvviso secondo quanto accertato dai sanitari del 118, arrivati sul posto. A dare l’allarme alcuni abitanti della zona che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, hanno scorto il 60enne ternano privo di vita nell’auto parcheggiata vicino alla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per una prima ricognizione insieme al medico legale, ma già dai primi accertamenti effettuati, sull’ipotesi del malore fatale non ci sarebbero dubbi.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato trasportato all'obitorio in attesa che il magistrato decida su eventuali approfondimenti necroscopici. Ai carabinieri è spettata la triste incombenza di avvisare i familiari del 60enne ternano per il quale ogni soccorso si è rivelato vano. Il 60enne sarebbe stato colto dal malore fatale mentre stava parcheggiando e si stava apprestando a rientrare a casa. Purtroppo non è riuscito a chiedere aiuto. Si è accasciato sul volante ed è morto. I tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 non hanno sortito alcun effetto.

La salma, come di prassi in questi casi, è stata subito posta a disposizione del magistrato di turno a cui poi spetterà restituire il corpo senza vita ai familiari per la celebrazione delle esequie. La tragica notizia si è subito diffusa nel quartiere all'immediata periferia della città, non lontano dall'ospedale Santa Maria. L'uomo, trovato morto all'interno della sua vettura, era molto conosciuto e stimato. In serata i carabinieri, dopo aver completato il sopralluogo, sono rientrati in caserma con un dettagliato rapporto sui fatti. Ma, come già detto, non sono emersi dubbi in relazioni alle cause naturali della morte del 60enne ternano.

