Covid in Umbria, ancora due morti. I nuovi casi sono 3.967, percentuale al 19,72%. Aumentano i ricoveri

Continuano a crescere i contagi in Umbria e purtroppo anche le vittime del virus. Ancora due morti, nuovi positivi appena sotto quota 4 mila e costante crescita dei ricoveri. Gli infetti superano il tetto dei 30 mila. E' questo l'andamento della pandemia nel Cuore Verde d'Italia in base ai dati giornalieri, mercoledì 5 gennaio, resi noti dalla regione. Sul fronte delle ospedalizzazioni, risultano al momento ricoverati 196 pazienti, nove in più rispetto al bollettino precedente. Di questi, 11 si trovano in terapia intensiva, dato che rimane invariato. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 3.967 nuovi positivi, su un totale di oltre 20 mila test analizzati, in calo rispetto al giorno precedente, quando però ne erano stati effettuati circa 6 mila in più.

In rialzo quindi il tasso di positività, che si attesta al 19,5%. Finalmente cresce anche il numero dei guariti, ne sono stati conteggiati 1.197 in un giorno. Gli attualmente positivi, dunque, complessivamente sono 2.768 in più, arrivando a quota 30.584. Da registrare due nuove vittime, che portano a 1.514 il totale dei morti in Umbria da inizio pandemia. Complessivamente sino a ora sono stati riscontrati 102.380 positivi dall’inizio della pandemia.

Di seguito i nuovi casi comune per comune. Acquasparta (13), Allerona (6), Alviano (6), Amelia (34), Arrone (13), Assisi (118), Attigliano (5), Avigliano Umbro (7), Baschi (8), Bastia Umbra (95), Bettona (17), Bevagna (15), Calvi dell’Umbria (2), Campello sul Clitunno (14), Cannara (16), Cascia (11), Castel Giorgio (3), Castel Ritaldi (8), Castel Viscardo (11), Castiglione del Lago (72), Cerreto di Spoleto (1), Citerna (9), Città della Pieve (32), Città di Castello (144), Collazzone (13), Corciano (107), Costacciaro (4), Deruta (37), Fabro (21), Ferentillo (15), Ficulle (18), Foligno (262), Fossato di Vico (10), Fratta Todina (5), Giano dell’Umbria (6), Giove (2), Gualdo Cattaneo (25), Gualdo Tadino (41), Guardea (11), Gubbio (104), Lugnano in Teverina (7), Magione (73), Marsciano (95), Massa Martana (16), Monte Castello di Vibio (6), Monte Santa Maria Tiberina (4), Montecastrilli (32), Montecchio (7), Montefalco (29), Montefranco (3), Montegabbione (1), Monteleone d’Orvieto (6), Monteleone di Spoleto (2), Montone (5), Narni (94), Nocera Umbra (26), Norcia (34), Orvieto (80), Otricoli (10), Paciano (1), Panicale (22), Parrano (3), Passignano sul Trasimeno (21), Penna in Teverina (2), Perugia (712), Piegaro (8), Pietralunga (8), Porano (5), Preci (1), San Gemini (32), San Giustino (35), San Venanzo (6), Scheggia e Pascelupo (4), Scheggino (1), Sellano (7), Sigillo (11), Spello (32), Spoleto (138), Stroncone (17), Terni (597), Todi (47), Torgiano (38), Trevi (37), Tuoro sul Trasimeno (14), Umbertide (58), Valfabbrica (13) e Valtopina (4). In 218 sono persone residenti fuori regione.

