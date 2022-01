Buitoni, addio allo storico marchio: cessata la concessione del brand da parte di Nestlé

Sabrina Busiri Vici 04 gennaio 2022 a

a

a

Non troveremo più negli scaffali dei supermercati i pacchetti di pasta, fette biscottate e prodotti da forno Buitoni. Il marchio non esiste più. E’, infatti, cessata dal primo gennaio 2022 la concessione del brand da parte di Nestlé all’azienda NewLat che produce dal 2010 nello stabilimento di Sansepolcro, in Toscana. Con l’addio al marchio Buitoni si chiude un capitolo di storia dell’industria alimentare che riguarda anche l’Umbria, in particolare Perugia.

Banca Mps, le paure per il taglio dei dipendenti: "Il governo si attivi per tutelare l'occupazione"

Due secoli di impresa della Famiglia Buitoni iniziati dalla fondazione del pastificio, nel 1827 a Sansepolcro per volontà di Giovanni Battista Buitoni; poi la storia si è intersecata con la nascita di un laboratorio a Città di Castello da parte dei figli e successivamente con la fabbrica della Perugina attraverso Francesco Buitoni (nipote di Giovan Battista ndr) e la sua unione non soltanto imprenditoriale con Luisa Spagnoli. Era il 1907. Altra data fondamentale il 1969 con la nascita del l’IBP, industrie Buitoni Perugina, quotata in borsa tre anni dopo. Impresa e successi sono andati avanti negli anni con complesse vicende fino al 2019 quando la NewLat Food decide di rinunciare al brand in virtù di un accordo con Nestlé, ancora titolare dei diritti. Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di NewLat e azionista di controllo della Società stessa, dichiara a Il Sole 24 - proprio nell’ottobre del 2019 - che entro due anni il brand Buitoni sarebbe sparito con il chiaro intento di “puntare su marchi propri” anche in considerazione “dell’elevato costo delle royalties versate a Nestlé pari a circa 1,7 milioni di euro l’anno”. Il termine fissato: 31 dicembre 2021. E così è stato. Anche se il marchio continuerà a esistere in Germania grazie all’accordo di 18 mesi con Delverde.

La vecchia bottiglia verde di vetro per rilanciare in grande stile il marchio Sangemini

Sui social tante sono state le testimonianze, anche personali, di stima, gratitudine e persino affetto per una azienda che tanta parte ha avuto nella vita di molte famiglie umbre. In alcuni casi si è trattato di una semplice foto, come quella di Maradona con la maglia del Napoli e la storica sponsorizzazione Buitoni sulla numero 10 del mito argentino. Altri hanno ricordato il famoso slogan “Da qui in tutto il Mondo”. Famosi lo slogan “Selomangibevilatte” per i biscotti del mattino, i Nipiol così come la pasta, le fette biscottate e più recentemente le pizze surgelate e i prodotti precotti. Buitoni ha saputo imporre il suo marchio con prodotti apprezzati da un esteso mercato alimentare. Importante il suo ruolo anche nel campo delle conquiste sociali, su tutte l’asilo nido aziendale e il Cral, il Circolo ricreativo dei lavoratori.

Adesso, di tutto questo, resterà la fabbrica e la possibilità di produrre per altri marchi. Ciò significa, nell’immediato, la salvaguardia dei posti di lavoro. Per il resto, da subito, non resta che costatare la scomparsa di un simbolo di quella che è stata per due secoli una importante e fiorente azienda non solo della Toscana, dell’Umbria e di Perugia ma dell’intera industria italiana.

Foxy John, la voce di Ballando con le Stelle è nata ad Assisi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.