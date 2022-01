Umbertide, Pronto soccorso aperto anche di notte

04 gennaio 2022 a

E' tornato a essere operativo 24 ore su 24 il Pronto soccorso dell'ospedale di Umbertide. Da lunedì 3 gennaio il servizio è stato ripristinato anche nelle ore notturne dopo cinque giorni di stop. La chiusura dalle 20 alle 8 del Pronto soccorso era stata decisa dalle autorità sanitarie il 29 dicembre 2021, dopo che si era verificato un caso di positività tra gli operatori della struttura. Le autorità sanitarie, per ovviare i disagi dovuti alla chiusura del servizio nelle ore notturne, avevano messo in atto una serie di misure per tamponare la situazione.

La riapertura completa del Pronto soccorso era stata prevista per il 10 gennaio ma fortunatamente è stata anticipata di una settimana. Sull'argomento è intervenuto anche il sindaco Luca Carizia che tra l’altro ha la delega alla Sanità: “Dalla Usl Umbria 1 ci è stata data comunicazione che a partire dal 3 gennaio il Pronto soccorso dell'ospedale di Umbertide riapre anche in orario notturno. Il servizio torna quindi ad essere operativo 24 ore su 24 facendo ripristinare una situazione di normalità. Un ringraziamento va alle autorità sanitarie che hanno accolto le nostre istanze”.

Rimanendo sempre in tema di sanità, il Pd ha presentato una interrogazione sulla chiusura causa Covid del reparto di chirurgia del nosocomio umbertidese per tutto il mese di gennaio: “Questo – afferma il capogruppo Matteo Ventanni – significa ulteriori disagi per Umbertide che andranno a sommarsi ai tanti già riscontrati negli ultimi due anni e per i quali questa amministrazione non ha mai voluto trovare insieme una sintesi politica per scongiurarli".

Nell'interrogazione gli esponenti dem chiedono di “conoscere in maniera ufficiale per quanto il reparto di chirurgia sarà interessato da interruzioni di prestazioni erogate nelle prossime settimane”.

