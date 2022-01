Covid, le nuove regole in Umbria per quarantena e isolamento. La circolare del commissario Massimo D'Angelo

03 gennaio 2022 a

Con l’entrata in vigore del Decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 sono state aggiornate anche per ciò che riguarda l’Umbria, le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Omicron (B.1.1.529). Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, ha già inviato a tutte le aziende sanitarie umbra una specifica comunicazione con il dettaglio degli “aggiornamenti”. “In questo momento –scrive D'Angelo - data l’elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento e quarantena dettati dalla Circolare, si stabilisce che le nuove regole si applicano anche ai casi - contatti presi in carico prima del 30.12.2021”. Di seguito gli aggiornamenti disposti

1. Caso positivo già preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale

Se ha già ricevuto un appuntamento per un tampone “di uscita” presso un Drive Trough oltre i tempi previsti dalla Circolare (7 o 10 giorni), può mantenere tale appuntamento o, in alternativa, effettuare il test antigenico rapido a cura del Medico di medicina generale (Mmg) o Pediatra di libera scelta (Pls) o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’Isp o il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

2. Caso positivo non ancora preso in carico dal Ssr

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita (7 o 10 giorni), a cura del Mmg/Pls o presso una farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

3. Contatto stretto già preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’Isp.

In virtù di tale disposizione

- Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, nelle more dell’aggiornamento dell’Accordo già sottoscritto, possono effettuare i test antigenici come stabilito da tale disposizione;

- le Farmacie e le Strutture private accreditate e abilitate, nelle more dell’aggiornamento dei protocolli/convenzioni, sono autorizzati a prendere in carico i soggetti appartenenti alle 3 casistiche avendo cura di verificare la condizione di caso o contatto e le relative tempistiche.

La circolare sostituisce tutte le precedenti disposizioni date per la quarantena e l’isolamento; resta valido che i lungamente positivi asintomatici vengono riammessi in collettività al 21° giorno senza necessità di test. Restano valide le regole già vigenti per le richieste di test presso le farmacie e le strutture private per finalità personali, i cui costi sono a carico del cittadino.

