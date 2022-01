Terni, ospedale Santa Maria: assunzioni e lavori di ammodernamento dei reparti in programma nel 2022

Simona Maggi 03 gennaio 2022 a

Tempo di bilanci per l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, tra fine 2021 e inizio 2022. Quello appena concluso è stato anno di stabilizzazioni del personale: alcuni contratti a tempo determinato sono diventanti indeterminati. I tempi determinati nel 2020 erano 193 e nel 2021 sono diminuiti diventando 166 ovvero 27 persone stabilizzate.

Il personale totale dell'azienda, che comprende dirigenza sanitaria, infermieri/ostetriche, tecnici sanitari (compresi fisioterapisti), operatori socio sanitari/ausiliari, dirigenza professionale/tecnica/amministrativa, amministrativi/tecnici professionali comparto, è salito di 66 unità. Un incremento importante è stato soprattutto per infermieri/ostetriche che hanno avuto nel 2021 impiegate 36 unità in più.

Il 2022 sarà un anno con nuove assunzioni con contratti a tempo determinato e indeterminato che consentiranno il turnover di chi va in pensione o chi si trasferisce in altre aziende ospedaliere.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione alla struttura il 2021 ha visto una serie di interventi: in tutto 15 i cantieri chiusi, tra questi i lavori di ristrutturazioni di alcuni servizi del 6° piano, una parte di un finanziamento di 1.945.712,12 euro (importo finanziato nel 2014), lavori di impiantistica (gas e luce) per un importo di 2.415.000 euro, lavori di consolidamento della collina Colle Obito pari a 303.850 euro. Questi sono soltanto alcuni esempi di quello che è stato fatto nell'anno appena terminato.

Nel 2022 sono in programma altri lavori con la partenza di vari cantieri come ad esempio lavori al 4° piano nel reparto di Ortopedia che inizieranno in primavera. Nei primi mesi dell'anno ci sarà la conclusione dei lavori di ristrutturazione di Medicina nucleare ed entro fine del 2022 dell'Endoscopia digestiva per un importo totale di 1.900.000 euro, fondi fermi dal 2014.

In questo nuovo anno al via i lavori, che saranno terminati entro l'inverno per la ristrutturazione di Pneumologia, con i posti letto di semintensiva dedicati e i posti letto di intensiva presso Malattie infettive. Entro maggio termineranno i lavori di progettazione per l'incremento di 12 posti letto in terapia intensiva (costo realizzazione di 1.485.500 euro).

In questo anno verranno fatte anche la progettazione e realizzazione per la sistemazione dell'obitorio e della camera settoria per un costo di 829.035,28 euro e una prima parte dell'impianto di climatizzazione (costo 1.115.000 euro). La lista dei lavori che verranno realizzati e messi in cantiere è ben più lunga. Un ospedale, il Santa Maria, che sta andando verso un ammodernamento totale per renderlo sempre più all'avanguardia per il territorio e in grado di garantire un servizio sempre più eccellente per gli utenti.

“L'obiettivo è quello che l'azienda ospedaliera Santa Maria – spiega il direttore generale, Pasquale Chiarelli – sia una struttura in grado di far fronte a tutte le emergenze ed esigenze della persona. Sono certo si potrà lavorare con tutte le istituzioni nell'ottica del miglioramento ulteriore dei servizi, tutti i lavori intrapresi vanno in questa direzione e partono da progetti approvati anni fa, migliorati, e che ora trovano concretizzazione".

