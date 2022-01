Umbria, con le nuove regole niente quarantena per 284 mila cittadini

03 gennaio 2022 a

Stop alla quarantena in caso di contatto con positivo per almeno 284 mila umbri. Tanti sono infatti quelli che hanno ricevuto la terza dose da meno di 120 giorni. E, come prevedono le nuove regole varate a ridosso del Capodanno dal governo, con seconda o terza dose somministrate da meno di 120 giorni e in assenza di sintomi, il contatto stretto di positivo non dovrà più stare in quarantena. Basterà indossare sempre una mascherina ffp2. Stessa sorte ai guariti dal Covid da non più di 120 giorni. Mentre per i non vaccinati, circa 86mila in Umbria, resta la quarantena di 10 giorni con tampone in uscita. In caso di seconda dose da oltre 120 giorni è prevista una quarantena ridotta di 5 giorni e un tampone in uscita. Queste le nuove regole, contenute nel DL e nella circolare del ministero della Salute del 31 dicembre. Ma nella realtà, almeno umbra, è una giungla di indicazioni, spesso contraddittorie, e dubbi per cui i cittadini devono regolarsi col buon senso.

Infatti, che protocollo si adotta ad esempio per una persona isolata con regole vecchie? Andrebbero liberati di botto tutti contatti vaccinati con terza dose se non sintomatici messi in precedenza in isolamento in virtù delle precedenti norme? Come se non bastasse il già complicato passaggio da un modello a un altro, in Umbria ci sono ancora migliaia di persone rimaste di fatto “prigioniere” in casa perché i servizi sanitari territoriali sono stati travolti dall’ingestibile ondata causata da Omicron, nonostante l’abnegazione con cui i tracciatori dei dipartimenti di prevenzione hanno lavorato per cercare di stare dietro ai numeri sempre più grossi dei nuovi positivi.

E in questo momento sta accadendo di tutto: positivi che vengono chiamati per l’appuntamento del molecolare in uscita che poco dopo vengono richiamati per dire che basta l’antigenico. Ma non è chiaro dove vada effettuato. I contatti di positivi possono farlo anche dal loro medico di base o dal pediatra in caso di bambini, ma i positivi non è chiaro dove potrebbero essere sottoposti a tampone, se non nei drive-through. E poi ci sono persone, contatti stretti di positivi, mai messi in isolamento: conviventi o familiari nemmeno censiti. Cittadini che, probabilmente, se e quando verranno contattati, avranno fatto antigenici autonomamente. E poi ci sono i casi dei reclusi a lungo termine: un ragazzo a Terni, che si è subito isolato in un altro appartamento dello stesso stabile, quando è emersa la positività della fidanzata è stato “liberato” dopo 20 giorni, perché originariamente registrato come non isolabile dal positivo. A Perugia c’è chi ha ricevuto una chiamata dopo una dozzina di giorni dalla positività. Nelle ultime ore ai positivi accertati viene detto di avvertire i contatti e farli mettere in autoisolamento. In attesa dell’annunciato aiuto delle protezioni civili comunali e dei tracciatori aggiuntivi.



