Perugia, l'appello dei residenti di Porta eburnea: "In piazza del circo deve rimanere il mercato"

02 gennaio 2022 a

a

a

Il mercato scoperto di piazza del circo a Perugia non deve morire con il trasferimento dei mercatali nella nuova struttura creata nella terrazza dell’hub agroalimentare di piazza Matteotti. A chiederlo sono i membri dell’Associazione Porta eburnea: “Stiamo cercando di organizzare una raccolta firme per far sì che il nostro mercato non si spenga. E’ stata un’iniziativa che ha dato vita al quartiere e alla piazza", fa presente Manuela Mignini, membro dell’associazione.

Mercato coperto, il trasferimento degli operatori dopo l'Epifania

Da via del Parione a via XIV Settembre i residenti della zona hanno trovato in questi anni servizi, consigli utili e sorrisi cordiali fra gli stand di frutta e verdura, la macelleria Gerbi e la pescheria di Patrizia Cecioni. Realtà che adesso troveranno spazio appunto nella terrazza del mercato coperto dopo oltre cinque anni di assenza. Il trasferimento è stato fissato proprio dopo l’Epifania secondo quanto concordato a fine novembre dagli stessi mercatali con i rappresentanti istituzionali di Palazzo dei Priori.

Fuggono dal centro di accoglienza con il super green pass falso. Scoperti dalla polizia

“Noi però chiediamo che si trovino altri commercianti, magari con aperture programmate durante la settimana - prosegue Mignini - comunque il nostro appello al Comune è di non chiudere il mercato in piazza del circo”. Previa la riqualificazione degli stand. Ovvio.

Beccato con cocaina per 3.000 euro, i carabinieri arrestano ragazzo di 23 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.