Umbria, aumentano i ricoveri: a 170 degenti scatta lo scenario che coinvolge anche Pantalla e Spoleto

Anche il primo giorno del 2022 è stato segnato, come ormai da una settimana, da un nuovo record di contagi. Nella giornata di ieri ne sono stati infatti registrati 3.838. Il che ha portato la curva dei positivi a un’ulteriore impennata con gli attualmente contagiati che in un giorno solo sono passati da 19.645 a 22.824.

Fortunatamente i ricoveri non crescono con lo stesso ritmo dei positivi, ma gli effetti di Omicron - che ha fatto schizzare i positivi da 7.408 il giorno di Natale ai 22.824 di ieri - cominciano a vedersi anche nelle corsie umbre dove si è arrivati a quota 141 ricoveri quando il 22 dicembre erano a 67. Fortunatamente le terapie intensive oscillano sempre tra 8 e 9 degenze. Ma la progressione degli ingressi in area medica comune impone un cambio di passo. E allora il 31 dicembre la giunta regionale ha approvato una delibera col nuovo piano ospedaliero per l’emergenza covid. Stavolta si parla di scenari. L’Umbria è già al 4 di 5 immaginati. Con 169 posti riservati ai pazienti covid negli ospedali di Perugia (72 posti di cui 10 di terapia intensiva). Terni (53 di cui 6 di intensiva) Città di Castello (30) e Foligno (42). L’ultimo scenario, che scatta quindi al raggiungimento di 170 posti in area medica e/o 15 di terapia intensiva, prevede anche il coinvolgimento degli ospedali di Spoleto e Pantalla, rispettivamente con 29 e 24 posti e prevede l’ampliamento dei posti a Perugia e Terni fino a raggiungere 82 (di cui 20 di intensiva) e 57 ( di cui 10 intensiva) posti fino ad arrivare a 264 posti letto covid. Negli scenari 4 e 5 è prevista l’attivazione dei moduli Arcuri di Terni e Foligno. Quello di Perugia è stato già attivato con 6 posti di degenza e come accettazione per le ambulanze covid. Oltre questi posti ci sono quelli “aggiuntivi” dell’ospedale da campo.

Nell’atto allegato alla delibera sta scritto che “l’attivazione immediata (dei posti letto covid, ndr) può essere realizzata solo con il trasferimento di personale e quindi allo stato attuale con riduzione delle attività chirurgiche elettive e recupero di personale anestesista dalle sale operatorie” e già per lo scenario 3 è previsto che “a questo livello vengono ulteriormente rimodulate le attività programmate con rinvio delle attività procrastinabili in base alla valutazione rischio beneficio”. Vengono individuati tre livelli di contrazione delle attività: “primo livello: procedure che sono fin da subito rinviabili e sulle quali si può esercitare una contrazione; secondo livello: procedure per cui una riduzione è possibile ma con maggiore difficoltà e che necessitano di valutazione specifica caso per caso; terzo livello: procedure non procrastinabili”. In caso di scenario 5 è previsto il secondo livello o anche il terzo.

