Covid, nuovo record di contagi in Umbria: 3.838 in 24 ore. Nessun decesso e 417 guarigioni. I casi comune per comune

In Umbria nuovo record di casi positivi al Covid. Sono 3.838 quelli certificati dal bollettino del primo gennaio del nuovo anno, relativi alle 14 ore precedenti (dati ore 10.20). Il dato è frutto dell'analisi di 26.233 tamponi di cui 6.247 molecolari e 19.986 antigenici. La percentuale dei positivi continua a salire. Ora è del 14.3%, mentre nel bollettino precedente era stata del 10.31. Sono state ufficializzate 417 guarigioni che portano il numero complessivo regionale a 68.352. Fortunatamente non ci sono stati ulteriori decessi di persone positive al virus, il totale resta a 1.504. Gli attualmente positivi in Umbria diventano 22.824, con un aumento di 3.421 soggetti. Anche in questo caso si tratta di un record assoluto.

Le positività riscontrate dall'inizio della pandemia diventano quindi 92.680, quindi ci si avvicina verso i 100mila casi. Capitolo ricoveri. Sono 141 i pazienti degli ospedali umbri positivi al Covid, i ricoveri sono dieci in più di cui otto in terapia intensiva, uno in meno. Questa la situazione nelle singole strutture: Perugia 53 ricoveri (+1) di cui 4 (-1) in terapia intensiva; Terni 44 ricoveri (+2) di cui 4 in intensiva; Foligno 23 ricoveri (+5), nessuno in intensiva; Città di Castello 21 ricoveri (+2), nessuno in intensiva. Ovviamente aumenta il numero delle persone in isolamento contumaciale: 22.683.

Di seguito i nuovi casi comune per comune. Acquasparta (25), Allerona (1), Alviano (2), Amelia (36), Arrone (12), Assisi (126), Attigliano (1), Avigliano Umbro (23), Baschi (10), Bastia Umbra (112), Bettona (29), Bevagna (17), Calvi dell’Umbria (7), Campello sul Clitunno (16), Cannara (16), Cascia (4), Castel Giorgio (3), Castel Ritaldi (13), Castel Viscardo (6), Castiglione del Lago (68), Cerreto di Spoleto (9), Citerna (11), Città della Pieve (22), Città di Castello (70), Collazzone (13), Corciano (108), Costacciaro (7), Deruta (22), Fabro (13), Ferentillo (17), Ficulle (6), Foligno (216), Fossato di Vico (2), Fratta Todina (5), Giano dell’Umbria (9), Giove (2), Gualdo Cattaneo (22), Gualdo Tadino (32), Guardea (4), Gubbio (156), Lisciano Niccone (3), Lugnano in Teverina (4), Magione (79), Marsciano (46), Massa Martana (12), Monte Castello di Vibio (2), Monte Santa Maria Tiberina (3), Montecastrilli (30), Montecchio (7), Montefalco (9), Montefranco (6), Montegabbione (1), Monteleone d’Orvieto (2), Narni (104), Nocera Umbra (12), Norcia (14), Orvieto (58), Otricoli (13), Panicale (30), Parrano (4), Passignano sul Trasimeno (33), Penna in Teverina (5), Perugia (775), Piegaro (21), Pietralunga (13), Porano (9), Preci (1), San Gemini (31), San Giustino (18), San Venanzo (3), Sant’Anatolia di Narco (1), Scheggia e Pascelupo (2), Scheggino (1), Sellano (5), Sigillo (8), Spello (37), Spoleto (156), Stroncone (7), Terni (618), Todi (33), Torgiano (28), Trevi (40), Tuoro sul Trasimeno (9), Umbertide (51), Valfabbrica (11) e Valtopina (1). I fuori regione sono 206.

