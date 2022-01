Primi nati del 2022, fiocco azzurro a Terni e rosa a Città di Castello: benvenuti Aron e Nora

01 gennaio 2022 a

Come da tradizione fa notizia il primo bambino nato in Umbria nel nuovo anno. Per quanto riguarda l'Usl Umbria 1, si chiama Nora la prima nata. Pesa 2,610 chilogrammi ed è venuta alla luce alle 9,47 di sabato 1 gennaio con taglio cesareo presso l’ospedale di Città di Castello.

Nora è figlia di una coppia di Umbertide. Presso lo stesso ospedale l’ultima nata del 2021 si chiama Wang Jun. La bambina, di 2,400 chilogrammi, è nata il 31 dicembre alle 9,52 ed è figlia di una coppia che vive a Castelfranco, in provincia di Arezzo. Nel 2021 presso l’ospedale di Città di Castello sono stati effettuati 684 parti. Nessun nuovo nato, invece, all’ospedale di Gubbio Gualdo Tadino.

La cicogna è arrivata per l’ultima volta la mattina del 31 dicembre alle 9,55 portando Luigi, nato con taglio cesareo, bimbo di 3,640 chili ed è figlio di una coppia residente a Perugia. Nel 2021 all’ospedale di Branca sono stati effettuati 514 parti. Per quanto riguarda l'ospedale di Terni, l'ultimo nato è Azzurra, femminuccia di 3,2 chilogrammi di nazionalità filippina, mentre alle 6,07 di sabato 1 gennaio è venuto al mondo Aron, di 3,7 chilogrammi.

