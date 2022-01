Terni, Capodanno Raiuno: l'Italia e gli italiani nel mondo hanno salutato il 2022 nella diretta dalle acciaierie

01 gennaio 2022 a

L’Italia e gli italiani nel mondo hanno salutato l’arrivo del 2022 in diretta tv dal palco del Capodanno di Raiuno dalle acciaierie dell'Ast di Terni.

La lunga maratona televisiva ha acceso i riflettori sull’Umbria cuore verde d’Italia, e su Terni in particolare, anche grazie agli spot promozionali che hanno avuto nell’imitatrice ternana Emanuela Aureli la “cicerona” delle bellezze del territorio. Amadeus l’ha introdotta come una vera “padrona di casa”, in quanto ternana, ed Emanuela ha ricordato come sia il papà che il nonno avessero lavorato all’acciaieria.

La Aureli ha anche affiancato Amadeus nella presentazione dei primi ospiti, annunciando l’uscita dei vari artisti con le voci di alcune grandi donne dello spettacolo, come Maria De Filippi, Milly Carlucci, Mara Venier.

Amadeus ha introdotto i tanti artisti che si sono alternati sul palco, a cominciare da Arisa e Massimo Ranieri, che hanno aperto la serata intonando in un duetto “L’anno che verrà”, la hit di Lucio Dalla che ormai da anni dà anche il titolo allo show di Capodanno.

E’ stata la volta poi di Raf, di Achille Lauro, di Cristiano Malgioglio, di Alba Parietti, ma anche di Marco Masini, Loredana Bertè, Fausto Leali, Rettore, i Cugini di Campagna e Clementino. A fare la parte della leonessa anche Orietta Berti, che ha riproposto i suoi successi di ieri e di oggi (la hit "Mille" interpretata con i Gemelli di Guidonia) fino a pochi minuti prima il conto alla rovescia che ha scandito l’arrivo della mezzanotte e l’arrivo del 2022.

Subito dopo balli scatenati anche con Corona, che ha riproposto l’intramontabile riempipista “Rythm of the night”, e l’altrettanto intramontabile Edoardo Vianello, con i suoi “evergreen” estivi, a cominciare da “Abbronzatissima” fino ai “Watussi”.

In scena anche per il rapper Rkomi, che sarà in gara anche al prossimo Festival di Sanremo.

Lo show è stato trasmesso anche in hd sul Canale 501 e in simulcast su RaiPlay e ha fatto il giro del mondo grazie a Rai Italia, visto che è stato proposto anche in Australia, in Cina fino agli Stati Uniti e all’America Latina.

(Foto Stefano Principi)

