Terni, due artisti regalano il pupazzo Cicciospider al figlio di Fedez e Chiara Ferragni

Dal giorno di Natale nella cameretta del piccolo Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, c’è Cicciospider, l’eroe in cartapesta che è stato realizzato da due artisti ternani. Si tratta di Simona Angeletti e Leonardo Calzuoli. I due artisti l’hanno creato per far felice il bimbo che, nelle storie comparse negli ultimi giorni su Instagram, aveva chiesto a Babbo Natale uno Spiderman di colore giallo. I due artisti si sono dunque messi al lavoro e poi hanno cercato il modo di far arrivare a casa di Fedez e Chiara il regalo per Leone.

Hanno dunque utilizzato i social network per raggiungere la famiglia e alla fine sono riusciti nell’impresa. Prima del giorno di Natale hanno spedito Cicciospider (nella foto) con questa dedica: “Ciao Leone, siamo Simona e Leonardo e abbiamo ascoltato la tua richiesta a Babbo Natale di poter avere uno Spiderman giallo. Primo pensiero per noi è stato disegnarlo e poi realizzarlo per te in cartapesta. Si chiama Cicciospider, è un vero eroe contemporaneo: rotondo e morbido per resistere a tutte le avversità. Speriamo ti arrivi. Buon Natale Leone”. Ma non finisce qui. Per la Befana, infatti, da Terni arriverà sicuramente un altro regalo per Leone, uno Spiderman giallo, proprio come piace a lui. La notizia della consegna di Cicciospider a Leone ha fatto subito il giro del web.

Tra l'altro proprio in questi ultimi giorni il rapper e la fashion blogger hanno scoperto di essere positivi al Covid e di conseguenza sono in isolamento e stanno trascorrendo la quarantena nella loro abitazione. Leone è il più grande dei due figli della coppia vip. Il bambino è nato infatti nel 2018 mentre la sorellina Vittoria ha appena nove mesi. Il piccolo Leone è stato molto contento dell'inatteso regalo che gli è arrivato a Natale dall'Umbria e che tiene in bella mostra nella sua casa di Milano.

