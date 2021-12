Nuova Monteluce, assemblea il 14 gennaio. Consorzio imprese: "Stringere i tempi sul piano di rifinanziamento"

Sabrina Busiri Vici 31 dicembre 2021 a

Manovre in corso sul comparto Monteluce. La convocazione dell’assemblea da parte di Bnp Paribas c’è stata nei tempi richiesti dalla giunta regionale, ovvero entro il 31 dicembre 2021: giovedì 30 dicembre, infatti, è arrivata la comunicazione per la riunione con data fissata al 14 gennaio, tempi dettati da una proroga tecnica, con la possibilità di avvalersi da parte dei quotisti di una retrodatazione al primo gennaio.

L’assemblea servirà a chiedere la proroga del fondo di massimo sei mesi nell’attesa che il finanziatore Amco presenti il piano per dare nuovo motore al comparto Monteluce e arrivare così anche al pagamento di creditori e fornitori. “Sappiamo che il piano è sul tavolo ma ci risulta che ancora non è stato deliberato con nostro grande disagio, perché è dal 2018 che attendiamo di essere pagati”. A parlare è Mario Riccioni, presidente del Consorzio Monteluce, la realtà che raccoglie le imprese coinvolte nella realizzazione del complesso. Riccioni è preoccupato per un’attesa che ha tempi non più sostenibili e il punto di flesso ora sta proprio nell’approvazione del piano.

“L’assemblea dei quotisti servirà solo a prorogare il fondo - ribadisce Riccioni -, condizione necessaria ma poi è altrettanto necessario stringere i tempi per arrivare ad approvare il piano di rifinanziamento cosa che sarebbe dovuta avvenire già settembre”. E, invece, non è andata così. A novembre il Consorzio ha comunque preso visione delle linee generali del piano “ma abbiamo chiesto chiarimenti sulle condizioni che non ci sono stati dati”. Per Riccioni la priorità oggi è arrivare alla parola fine: “Vogliamo che da parte di Amco ci sia una dichiarazione definitiva di rifinanziamento o no ma che giunga in fondo alla vicenda. Apprezziamo tutte le operazioni di salvataggio che la Regione sta portando avanti ma è arrivato il momento di mettere dei punti fermi sulla vicenda Monteluce”.

