Terni, l'Italia brinda al nuovo anno su Raiuno in diretta dalle Acciaierie. Ultime prove con Amadeus

Alle 21 di venerdì 31 dicembre su Rai Uno si accenderanno i riflettori su Terni con lo show L’Anno che verrà, condotto in diretta da Amadeus. Il programma accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle Acciaierie, luogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa di Capodanno di Rai Uno. Lo show sarà trasmesso anche in Hd sul Canale 501, farà il giro del mondo con Rai Italia, dall’Australia alla Cina fino all’America, e verrà proposto in diretta su Rai Radio Uno e in simulcast su RaiPlay. Si tratta del programma di Capodanno più seguito in tivù. Lo scorso anno ottenne il record di ascolti con oltre otto milioni di spettatori. Un evento atteso da due anni, dopo il forzato annullamento del 2020 per via della pandemia. Il virus circola ancora e preoccupa, visto l’aumento dei casi, ma quest’anno la situazione ha permesso lo svolgimento del programma su cui da mesi sta lavorando un team eccezionale: oltre alla Rai, la Regione, l’Ast, il Comune e la Fondazione Carit.

Iniziate le riprese degli spot per il Capodanno Rai dall'Ast, Emanuela Aureli promuoverà la serata

Terni e l’Umbria saranno proiettate in tutto il mondo con spot promozionali sul territorio e con le varie e tante informazioni che saranno fornite nel corso del programma ai milioni di telespettatori che da anni si sintonizzano su Rai Uno per il brindisi di Capodanno. Le star che partecipano alla trasmissione sono già in città, si prova fino all’ultimo all’interno del Clt e Amadeus ha postato sui social network varie fotografie dall’interno dell’acciaieria. Giovedì 30 dicembre, in forma remota, si è svolta la conferenza stampa alla presenza di tutti i soggetti coinvolti: Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Paola Agabiti, assessore a Turismo e Cultura della Regione Umbria, Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, Amadeus, il sindaco Leonardo Latini, Pietro Grignani, direttore Accordi Bandi e Partnership RaiCom, Tullio Camiglieri, responsabile relazioni esterne Tyssenkrupp, e Luigi Carlini, presidente della Fondazione Carit. Oltre quattro ore per una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica. Assente per Covid Gigi D’Alessio, sul palco saliranno, tra gli altri, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti, Arisa, Marco Masini, l’orchestra e un vivace corpo di ballo, per rendere ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera.

Posti dimezzati per il Capodanno Rai dall'Ast trasmesso in tutto il mondo

E a proposito di emozioni, è stato proprio Amadeus (nella foto di Stefano Principi al Clt durante le prove) a esprimere il suo personale stato d'animo dopo essere entrato nella fabbrica di viale Brin: “Quando si entra alle acciaierie, e io ci sono entrato per la prima volta, si capisce la forza e l’importanza di questo luogo”. E poi scherza e aggiunge: “Mi hanno detto che Terni è la città delle tre a: amore, acqua, acciaio. E che dalla notte di San Silvestro avrà anche la quarta a, di Amadeus. Ne sono onorato. Io ho origini umbre perché mio nonno paterno era di Trevi. A Terni ci sono già stato 15 anni fa, per la prima edizione del reality Music Farm”.

Tanti big della musica al Capodanno di Raiuno all'Ast. Corsa agli ultimi biglietti disponibili

