Umbria, 8 mila positivi ancora da tracciare: arriva anche la protezione civile

Francesca Marruco 31 dicembre 2021 a

a

a

Ieri i casi di positivi da recuperare nel tracciamento Covid erano circa 8 mila. Un numero destinato a salire oggi. Una cifra enorme che è solo la base delle persone da chiamare perché ognuno di loro avrà dei contatti. E finché non scenderanno in campo energie aggiuntive oltre a quelle dei sanitari dei dipartimenti di prevenzione, che in queste settimane certamente non si sono risparmiati, sarà difficile risolvere la cosa.

Discoteche chiuse, la rabbia dei gestori: "Scelta scellerata, così ci rovinano"

E’ quello che la Regione sta tentando di fare con la richiesta di aiuto inviata all’esercito e alle protezioni civili comunali. E proprio per la riattivazione dei Coc comunali ieri si è tenuto un Cor straordinario in cui è stata tracciata la rotta, che è parsa subito operativa con il webinar che ha fatto seguito al vertice in cui gli esperti del tracciamento della Usl hanno spiegato il sistema operativo ai tanti volontari (330 in collegamento) che nei prossimi giorni scenderanno in campo per recuperare i casi delle persone positive. Al vertice - presieduto dall’assessore Enrico Melasecche, dai direttori Stefano Nodessi Proietti e Massimo Braganti - hanno preso parte anche Anci Umbria e la Consulta regionale del Volontariato e ulteriori volontari di protezione civile. E’ stato il commissario all’emergenza Covid, Massimo D’Angelo a spiegare la situazione annunciando anche altre misure assunte dalla Regione e volte al recupero della situazione di forte criticità che si è generata per tracciamento e tamponi. D’Angelo ha dunque reso noto di aver chiesto all’esercito l’apertura di 4 punti drive-through in Umbria, che sarebbero adibiti all’effettuazione di test antigenici per stabilire la fine della quarantena di chi è ancora isolato. Va nella stessa direzione anche l’altro provvedimento assunto ieri che prevede la possibilità di sancire la fine dell’isolamento - in questo caso solo di contatti di casi positivi - con un antigenico da effettuare presso il proprio medico di base o pediatra in caso di bambini. La Asl da oggi distribuirà loro 18 mila test antigenici. E, sempre in tema di test rapidi, la Regione ha prorogato fino a fine marzo 2022 la convenzione con le farmacie che prevede la possibilità di effettuare antigenici gratuiti (ogni 15 giorni) per tutti i bambini di età inferiore ai 12 anni. L’accordo sarà a breve esteso anche agli under 18, ha comunicato la Regione.

Umbria, attivazione Coc comunali per smaltire tracciamenti arretrati



Per quanto riguarda infine il capitolo ospedali, che stanno subendo riorganizzazioni per accogliere i pazienti Covid, è di ieri la notizia dell’apertura del modulo Arcuri al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Inaugurato a maggio e mai utilizzato, per adesso accoglierà 6 pazienti di area non critica. Ma avendo tutti i macchinari da terapia intensiva, può essere trasformato anche in reparto per acuti, qualora ve ne fosse necessità. Il modulo Arcuri - dotato di strumentazione all’avanguardia - ha un ingresso dedicato, presso cui da ieri vengono dirottate le ambulanze con positivi a bordo, ed è collegato internamente con l’ospedale con un tunnel. “L’ospedale da campo - dice una nota dell’ospedale - , resta a disposizione dell’azienda ospedaliera di Perugia per gestire eventuali incrementi improvvisi di pazienti o qualora, in uno scenario futuro peggiorativo, il modular hospital debba essere utilizzato per le terapie intensive”.

Umbria, l'assessore Coletto: "Preoccupato per gli eventi di Capodanno, massima cautela"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.