Incendio in appartamento, mamma intrappolata sul terrazzo con i tre figli salvata dai vigili del fuoco

30 dicembre 2021 a

a

a

Grande paura a Gualdo Tadino per un incendio in un appartamento. I fatti sono accaduti poco prima di mezzogiorno di giovedì 30 dicembre: i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti appunto per un incendio in un appartamento in località San Pellegrino.

Si addormenta in poltrona con la sigaretta accesa: a fuoco la cucina

L’immediato intervento dei pompieri ha premesso di domare le fiamme e soccorrere tre bambini di 8, 4 e 3 anni e la loro mamma intrappolati sul terrazzo dell’appartamento invaso dal fumo.

Allarme incendi anche in Umbria, oltre 20 roghi spenti dai pompieri nell'ultima settimana

Portati fuori dall’abitazione, sono stati consegnati al personale del 118 intervenuto sul posto e trasportati all’ospedale di Branca per le cure sanitarie in seguito all’inalazione di fumo. L’intervento concluso senza riscontare danni strutturali all’abitazione, ma rendendo l’appartamento non fruibile fino alla messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni igienico e sanitarie dei locali interessati dall’incendio. Sul posto anche la polizia municipale di Gualdo Tadino.

Parla il fisico Luca Gammaitoni: "Umbria fuori dalla pandemia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.