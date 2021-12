Terni, tanti big della musica al Capodanno di Raiuno all'Ast. Corsa agli ultimi biglietti

Maria Luce Schillaci 30 dicembre 2021 a

A Terni è tutto pronto per la trasmissione del Capodanno targato Raiuno, L’anno che verrà. Il conduttore Amadeus è a Terni e giovedì 30 dicembre sarà presente alla conferenza stampa on line con i rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti: Regione, Comune, Fondazione Carit e Ast. I biglietti gratis saranno prenotabili da giovedì 30 dicembre sul circuito VivaTicket con modalità precise e, soprattutto, per accedere allo show ci si dovrà attenere a regole ferree, in primis per la pandemia, poi per le dinamiche dettate dalle riprese televisive.

Chi entra allo spettacolo deve avere il green pass rafforzato e il tampone negativo. Poi dovrà indossare mascherina Ffp2 nera. Niente minorenni all’interno del capannone Ast in quanto ci si attiene alle regole televisive, niente alcol, niente cibo (ci saranno distributori automatici a cui accedere durante le pause pubblicitarie, ma tutti contingentati), niente riscaldamento. Ma la voglia di esserci è comunque tanta e le richieste di biglietti e informazioni stanno inondando il sito di VivaTicket. Il cast di fatto è stellare, come l’ha definito la Rai: si va da Achille Lauro (nella foto) a Orietta Berti, da Loredana Berté a Massimo Ranieri, da Raf, a Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, Alba Parietti ed Edoardo Vianello. Non sono però escluse sorprese, prima tra tutte la partecipazione di Fiorello.

Malgioglio ha fatto sapere che dopo la mezzanotte farà un suo travolgente personale omaggio alla Carrà. Però si pensa alla sicurezza: “Sono state considerate tutte le variabili e contemperate le esigenze di massima precauzione – afferma l’assessore agli Eventi, Stefano Fatale – fino ad arrivare alla decisione di far accedere un massimo di 700 persone. Abbiamo così garantito un evento in presenza per L’Anno che verrà e la massima sicurezza con ulteriori misure per i cittadini.” E’ stato istituito, grazie alla Rai, un punto accessorio dedicato ai tamponi senza costi aggiuntivi per il Comune né oneri per il servizio sanitario regionale che sarà gestito dalla Croce Rossa Italiana all’interno del parcheggio Ast di viale Breda (portineria Prisciano) e che sarà attivo giovedì 30 dicembre dalle ore 9 alle ore 17 e 31 dicembre dalle ore 9 alle 13. Occorrerà esibire il ticket. L’accesso del pubblico la sera di venerdì 31 dicembre avverrà presso il varco d’entrata istituito per l’occasione presso il parcheggio Ast situato in viale Brin sul lato opposto alla Fabbrica d’armi. La struttura che ospita lo spettacolo, durante la diretta televisiva, sarà da considerarsi a tutti gli effetti come uno studio televisivo.

