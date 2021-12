Umbria, l'assessore Coletto: "Preoccupato per gli eventi di Capodanno, massima cautela"

Francesca Marruco 30 dicembre 2021 a

“Io sono molto preoccupato per gli eventi di Capodanno per questo richiamo sempre all’attenzione. Dico indossate le ffp2, state distanti e adottate comportamenti prudenti”. L’appello arriva dall’assessore alla Sanità regionale, Luca Coletto.

Assessore non era il caso di cancellare gli eventi di domani?

“Sarebbe servito un intervento diverso da parte del Governo, d’altro canto comunque vanno contemperate diverse esigenze, e per tutti coloro che parteciperanno a feste o altro, chiedo di usare la massima cautela”.

L’Umbria oggi ha la maggiore incidenza di casi giornalieri d’Italia. E' solo colpa di Omicron o la Regione era impreparata a questa nuova ondata?

“La progressione della pandemia è sotto gli occhi di tutti, prova ne è il fatto che fino a una settimana fa noi eravamo una sorta di paradiso. L’Umbria è stata l’ultima ad essere travolta, ma se andiamo in regioni vicine, Toscana, Emilia, il virus è stato terribile. Non voglio rispondere alle polemiche politiche. Noi un piano pandemico lo abbiamo fatto ed è all’attenzione del governo. Il precedente era del 2007. Abbiamo fatto l’ordinanza sulle ffp2 e sulle misure di sicurezza per ospedali e Rsa prima di Natale. Il governo poi ha fatto le stesse scelte”.

Stiamo assistendo a code interminabili ai drive-through, positivi in attesa di una chiamata da giorni, il tracciamento è saltato. Come si recupera tutto questo?

“Guadiamoci intorno: siamo gli ultimi ad aver subìto questa situazione proprio perché non abbiamo mandato a casa nessuno, abbiamo prorogato le assunzioni covid nonostante non abbiamo ancora la certezza della copertura delle risorse da parte del governo. Stiamo portando avanti anche l'opportunità dei Coc. Non abbiamo rinunciato a tracciare, ma ci sono dei limiti numerici. Ad ogni modo noi non abbiamo dimezzato niente. Lo scorso anno in lockdown avevamo un esercito di medici che poteva essere impiegato perché impedito a fare la sua professione, e adesso comunque le persone che seguono il tracciamento ci sono e ne arrivano 50 nuove”.

Però è innegabile che ci siano stati moltissimi disagi ...

“Certo io non nego i disagi, non posso negarli, ma bisogna anche fare una classifica: siamo riusciti a limitarli molto, basta guardare le grandi città dove le persone si piazzano ai drive through alle tre e mezza di mattina. Il Governo ora sta facendo questa valutazione legata al 2 G che limiterebbe anche i tamponi, li indirizzerebbe altrove”.

Cosa altro andrebbe fatto per raffreddare la curva?

“Vanno sicuramente implementate le vaccinazioni e noi lo stiamo facendo, poi per quanto possibile i positivi paucisintomatici vanno curati a casa con le Usca per evitare di sovraccaricare gli ospedali che vanno lasciati nella disponibilità di oncologici e altri malati”.

Nei giorni scorsi avete deciso di equiparare antigenici a molecolari. Il provvedimento ha creato parecchie polemiche…

“E’ stata una scelta fatta cum grano salis vista la situazione, tanto che dopo di noi lo hanno fatto anche la Toscana e l’Emilia e altre Regioni. E ora anche il governo sta facendo la stessa scelta sugli antigenici”.

Gli attuali numeri di positivi fanno temere ripercussioni sugli ospedali. Alcuni sindaci hanno messo le mani avanti. Come si procederà con la riattivazione dei posti?

“Aspettiamo l'evoluzione in funzione dell'onda ma poi ovviamente ci sarà un intervento. Il piano è sempre quello, ha vari step che devono assorbire la richiesta. Comunque noi cercheremo di distribuire i pazienti Covid, ci deve essere anche una sorta di equità anche nel ricevere degenti, è inevitabile. Il dialogo con i sindaci è sempre stato prerogativa della Regione e continueremo a farlo. Per ora né Pantalla né Spoleto sono stati toccati. Ad ogni modo stiamo cercando di gestire in funzione dei flussi di malati. Se però servono, tutti dobbiamo darci una mano perché non dimentichiamo mai che la sanità è regionale e gli ospedali non sono della monadi. Sono collegati in rete”.

Negli ospedali e nei distretti si lamenta la carenza di personale, l'assessorato è accusato di non aver fatto le assunzioni promesse e per questo si sono verificati disservizi. Si parla di interventi chirurgici sospesi ad Assisi, Castiglione e Umbertide perché il personale è stato trasferito nei reparti Covid. Cosa risponde in merito?

“Attenzione, bisogna distinguere, non è chirurgia pesante sono week e day surgery. Noi dobbiamo garantire la salute pubblica e che tutti possano accedere alle cure non dimenticando che siamo in mezzo a una pandemia e certamente ci sono problemi. Non è un caso che abbiamo chiesto personale al Governo, e non solo l’Umbria. E sulle assunzioni, abbiamo assunto più della Toscana”.

