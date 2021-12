Perugia, ex cinema Lilli: a vent'anni dalla chiusura la proprietà cerca soci e soluzioni

Sabrina Busiri Vici 30 dicembre 2021 a

Il primo maggio 2022 saranno trascorsi vent’anni dalla chiusura del cinema Lilli di Perugia. Tredicimila metri cubi realizzati negli anni Quaranta dall’impresa dei fratelli Dino e Aldo Lilli - su progetto dello stesso architetto Dino Lilli - situati all’ingresso del centro storico in largo Cacciatori delle Alpi. Un luogo dedicato, fin da allora, ai sogni di celluloide, una multisala anzitempo cara ai perugini. Uno spazio allora all’avanguardia con il soffitto che si ritraeva per arieggiare la sala e lasciava intravedere il cielo stellato agli spettatori che distoglievano per un attimo lo sguardo dal grande schermo. Da vent’anni appunto il contenitore è rimasto vuoto in attesa di un futuro. A spot è arrivata qualche notizia, progetti poi abbandonati, ma una cosa ora è certa, purtroppo: “Non tornerà a essere un cinema né un luogo di intrattenimento”. I proprietari ne son ben consapevoli.

“Il progetto è farlo diventare un contenitore multifunzionale al quartiere” dice uno dei proprietari, Vittorio Gubbiotti. “In tutto questo tempo non siamo stati con le mani in mano abbiamo cercato di trovare soci e nuove strade per dare un futuro all’ex Lilli ma non sempre le cose sono andate come ci aspettavamo e allo stesso tempo le istituzioni non si sono attivate come invece è avvenuto in altri casi, perciò non siamo riusciti a trovare la soluzione”.

L’ex cinema Lilli, inoltre, si trova posizionato in un’area della città destinata a cambiare nel tempo con il progetto della cittadella giudiziaria all’ex carcere, la rifunzionalizzazione della stazione Sant’Anna, il recupero della scuola magistrale Pieralli e la riqualificazione avvenuta dell’area sportiva del Santa Giuliana, insomma un punto nodale della vita cittadina.

“Abbiamo bisogno di riaccendere attenzione intorno a questo luogo, non accettiamo e non comprendiamo, il deterioramento di un simile tesoro”, scrive in un post l’Associazione Porta Eburnea proprio per saperne di più sul futuro di un bene così importante per la città. “Nessun deterioramento, l’immobile è in perfette condizioni”, ci tiene a sottolineare in proposito la proprietà, che conferma di essere al lavoro pensando al domani: “Nel giro di tre-quattro anni speriamo possa essere riconvertito conclude -, ma bisognerà attendere qualche mese per avere le idee più chiare sui progetti futuri”. A vent’anni dalla chiusura, la svolta?

