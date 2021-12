Terni, rinasce la fontana di piazza Tacito. Brindisi con il sindaco e selfie per l'apertura

Maria Luce Schillaci 30 dicembre 2021 a

Dopo dieci anni Terni ha di nuovo la sua fontana della Zodiaco, come si può vedere nella foto di Stefano Principi. Dal pomeriggio di mercoledì 29 dicembre l’acqua è tornata a scorrere tra i giochi di luce colorata, lo stupore e l’emozione di tanti cittadini che si sono riversati in piazza Tacito ad assistere alla riapertura di un simbolo che appartiene a tutti. Nessuna cerimonia, nessuna inaugurazione in pompa magna per colpa del Covid e delle regole anti-assembramento. Ma, nonostante tutto, tantissimi ternani hanno voluto condividere il momento della rinascita insieme al sindaco Latini, al vicesindaco Salvati. all’assessore regionale Melasecche e agli altri amministratori locali. E non sono mancati brindisi e selfie. Una giornata, insomma, destinata a restare nella storia della città, iniziata con una conferenza stampa on line per illustrare il complesso intervento che ha portato al restauro e alla riqualificazione della fontana.

Collegati da remoto il sindaco, Leonardo Latini, l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco, Benedetta Salvati, il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini, il presidente di Asm, Mirko Menecali, il presidente del Sii, Carlo Orsini, rappresentanti del Raggruppamento Zodiaco (che ha realizzato il restauro dei mosaici), l’imprenditore Giunio Marcangeli, Tapojarvi, Pac 2000 e gli altri sponsor. “La fontana di piazza Tacito, per tanti motivi, è uno dei simboli più importanti della città - ha detto il sindaco - è stata simbolo d’innovazione, di modernità, di dinamismo, finché non è stata distrutta dalla guerra. Da allora è diventata anche simbolo di ricostruzione. Ora, grazie al contributo di tanti, la fontana rinasce un’altra volta anche per darci un messaggio di fiducia e di resistenza”. Poi è stata la volta dell’assesore Salvati: “Questa amministrazione ha iniziato a lavorare per far ripartire e per concludere gli interventi sulla fontana fin dal suo insediamento nell’estate del 2018. Si è trattato di un intervento estremamente complesso, basti pensare che le ditte e le società impegnate nell’opera sono state ben 30.

Si sono dovute occupare - ha detto - di aspetti diversissimi: dal distacco, restauro e rifacimento dei mosaici, agli impianti elettrici, a quelli idraulici, all’illuminazione, alla ripavimentazione, al trasporto. Abbiamo operato con un’idea e un obiettivo di fondo: quello cioè di realizzare un intervento perfetto, che garantirà alla fontana una lunga vita”. Carlini ha parlato dell’importante ruolo della Fondazione Carit nel restauro e dei suoi obiettivi grazie al grande sforzo economico che ne ha permesso la rinascita. Dal 2013 ad oggi l’intervento sulla fontana ha comportato una spesa complessiva di 1.992.000 euro di cui 600 mila da parte del Comune, 830 mila dalla Fondazione Carit, 215 mila euro dall’Asm, 100 mila dal Sii, 68 mila da Tapojarvi Italia e 74 mila euro da Marcangeli Giunio Srl più altri sponsor.

