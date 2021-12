Gualdo Tadino, costumi di Gelsi per il musical su San Francesco

Salvatore Zenobi 29 dicembre 2021 a

a

a

Nuovi successi per Daniele Gelsi che si afferma sempre di più nel panorama dei migliori costumisti italiani. Infatti, il costumista di Gualdo Tadino ha realizzato gli splendidi costumi della nuova edizione di Forza venite gente.

Si tratta del musical Forza venite gente, uno dei più grandi successi teatrali italiani in versione rinnovata per festeggiare i suoi 40 anni di vita. Una nuova produzione, nuovi arrangiamenti delle canzoni, curati da Guglielmo Ridolfo Gagliano dei Negrita, e costumi realizzati appunto da Daniele Gelsi, nonché un copione riveduto e riaggiornato, prodotto da Soni Produzioni, per la regia di Ariele Vincenti. Il tutto sotto la direzione artistica di Michele Paulicelli, uno degli storici autori dell’edizione del 1981. Lo stesso regista spiega che insieme a Daniele Gelsi sono partiti dallo studio del saio indossato da San Francesco e conservato ad Assisi.

Il gruppo scout festeggia i suoi primi cento anni

“Molto aderenti alla storia i costumi del costumista Daniele Gelsi” e “ricchi e ben studiati i costumi” , così alcuni critici hanno giudicato positivamente il lavoro del maestro gualdese, che ha lavorato diversi mesi alla preparazione dei costumi dei vari personaggi nel suo atelier a Gualdo Tadino, facendo la spola con Roma per le prove. Un produzione decisamente importante che ha visto nelle scorse settimane le prime rappresentazioni all’Auditorium della Conciliazione di Roma, andate in scena anche in questo periodo natalizio, prima di una tournée che toccherà tutta Italia. Prima a Milano (18 e 19 dicembre), a Torino il 9 gennaio, a Napoli il 15 gennaio, a Bari il 30 gennaio, a Firenze il 6 febbraio e a Brescia il 19 febbraio. Sicuramente una realizzazione che si aggiunge al già ricco curriculum di Daniele Gelsi, che già nei mesi scorsi aveva avuto diverse soddisfazioni si in ambito teatrale, realizzando costumi per spettacoli portati in scena nei principali teatri italiani, sia realizzando costumi per le più importanti manifestazioni storiche.

Il sindaco positivo al Covid: “Sto bene grazie al vaccino”

Daniele Gelsi, lavora e produce nella propria sartoria di Gualdo Tadino la Gelsi Costumi d'Arte e ha lavorato a diverse produzioni teatrali, sia come costumista che come realizzatore, per personaggi come Tommaso Paolucci (a lungo direttore del Sistina) con Carlo Cecchi, Stefano Alleva, Edoardo Siravo e Vanessa Gravina. E poi inizia la sua collaborazione con il maestro Giorgio Albertazzi per il quale firma e realizza tutti gli ultimi spettacoli.

Da giovedì vaccino solo su prenotazione. I nuovi positivi sono 120, la situazione comune per comune

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.