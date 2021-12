Mascherine Ffp2 nei mezzi pubblici, Assoutenti: "Serve l'Esercito per i controlli. Obbligo non rispettato"

Sabrina Busiri Vici 29 dicembre 2021 a

a

a

La signora Rosa prende i mezzi pubblici ogni mattina. Il suo tragitto va da Marsciano a Perugia dove lavora in Procura. Rosa indossa sul volto il dispositivo di protezione giusto, la mascherina Ffp2, ma fa notare che accanto a lei ci sono persone non in regola: “Servirebbero più controlli”, dice. Il suo appello è lo stesso che lancia Assoutenti dopo l’introduzione dell’obbligo con il decreto Festività.

Scuola, in caso di necessità pronti altri 40 autobus. Settecento mezzi attivi per il riavvio delle lezioni

“In bus e treni l’uso delle Ffp2 non è rispettato a segnalarcelo sono i nostri associati, soprattutto i pendolari che quotidianamente viaggiano su mezzi pubblici”, rileva Enzo Gaudiosi, presidente di Assoutenti Umbria. E aggiunge: “Sono necessari maggiori controlli, gli attuali non bastano occorre che scenda in campo l’Esercito per affiancare le forze di polizia”. Gaudiosi, sempre in base al monitoraggio costante praticato dall’associazione, riscontra che la violazione dell’obbligo nasce da due motivi principali: la mancanza di informazione soprattutto da parte dei canali istituzionali e dalla difficoltà a reperire i dispositivi.

Mascherine all'aperto, Ffp2 allo stadio e per altri eventi: niente consumi al bar senza Super Green pass

Da qui un altro appello: “E’ necessario - dice - che siano effettuati anche controlli sui prezzi delle Ffp2 per evitare aumenti sconsiderati”. Intanto Ferrovie dello Stato Umbria precisa che i controlli avvengono secondo quanto stabilito dal decreto e sono compiuti a terra da squadre di addetti secondo un metodo a campione. “Il non rispetto delle regole lo riscontriamo solo in casi sporadici, per lo più c’è grande collaborazione e consapevolezza da parte dell’utenza”, viene precisato dai canali ufficiali. “Inoltre non è cambiato molto con il nuovo decreto: l’obbligo di mascherine all’interno dei mezzi era comunque in vigore da tempo e il passaggio dalle chirurgiche alle Ffp2 non crea molte difficoltà”. L’ultima parola comunque va a Rosa: “Al di là delle regole resta fondamentale il buon senso dei cittadini”. Sempre.

Al via la Fiera dei Morti: cambiano prezzi e orari di Bus e Minimetrò

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.