Umbria, attivazione Coc comunali per smaltire tracciamenti arretrati

Si terrà domani il Cor straordinario per la conseguente attivazione dei Centri operativi comunali chiamati a fornire supporto per recuperare i casi di positivi non ancora tracciati. La richiesta ai comuni è partita lunedì e in queste ore stanno arrivando le adesioni. Ma non solo quelle. Ieri infatti 30 sindaci umbri - di area Pd - hanno inviato una lettera in cui criticano aspramente la gestione dell’emergenza da parte della Regione che ora, in affanno, va a chiedere aiuto ai volontari della Protezione civile dei vari centri comunali. “Non ci siamo mai tirati indietro - scrivono nella nota - e non lo faremo neanche stavolta. Allo stesso tempo però non possiamo sottrarci dal dare un giudizio politico e amministrativo sulla gestione della quarta ondata nella nostra Regione, giudizio che del resto stanno già dando migliaia di cittadini umbri che stanno vivendo sulla propria pelle tutto il disagio che spesso sfiora l’esasperazione, dovuto al venir meno di un tracciamento non degno di tale nome. Troppo facile cavarsela col richiamo al senso di responsabilità dei sindaci sui quali viene scaricato per l’ennesima volta tutto il peso di scelte inadeguate della giunta che hanno prodotto il caos al quale stiamo purtroppo assistendo”.

I sindaci concludono comunque dicendo “butteremo ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo gomito a gomito coi nostri concittadini, ma vorremmo finalmente farlo anche gomito a gomito con chi ha responsabilità di governo nella nostra Regione”. Ai Coc verrà demandato il non certo semplice compito di recuperare i migliaia di positivi e loro contatti che ancora non hanno avuto chiamate dalle Asl. Per farlo i volontari avranno bisogno comunque di una formazione e per questo l’intervento non potrà essere immediato.

Intanto, per quanto riguarda invece la situazione degli ospedali, tra ieri e oggi in programma l’attivazione di altri 30 posti letto totali tra gli ospedali di Città di Castello e Foligno. Ognuno dei due nosocomi avrebbe quindi una trentina di posti attivati. Sono stati i primi due ad essere chiamati di nuovo in causa per la gestione dei pazienti Covid. Poi, in caso di necessità, è possibile che i degenti vadano anche a Branca. Intanto al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dopo la saturazione dei posti già attivati in precedenza si procede con la riconversione di pneumologia. Sono stati invece riattivati 6 posti letto per la degenza Covid nell’ospedale da campo che fino ad ora era servito solo per l’accettazione dei positivi. Ma per tenere attivi quei posti - utili in caso di saturazione nei reparti Covid- si è dovuto chiudere l’Obi del pronto soccorso perché non c’è personale a sufficienza per tenere attivi entrambi.

