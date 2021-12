Umbria, contagi record: oggi 2.717 nuovi positivi. Casi attuali a quota 11 mila

Fra. Mar. 28 dicembre 2021 a

E' record di casi mai registrato in Umbria dall'inizio della pandemia quello registrato oggi. Sono infatti 2.717 i nuovi positivi emersi dall'analisi di 5.952 tamponi molecolari e 19.838 eseguiti nella giornata del 27 dicembre.

Col numero enorme di positivi registrato oggi la curva sfonda gli 11 mila attuali contagiati, arrivando a 11.091 persone risultate positive al Covid. Nei giorni scorsi si era già visto il trend di aumento esponenziale dovuto alla presenza della variante Omicron che ormai in Umbria è stimata attorno all'80-90%.

L'aumento incontrollabile dei positivi si ripercuote in parte anche sugli ospedali. Oggi infatti si registrano altri 10 ricoveri in area medica comune, il che porta il totale dei degenti per Covid in Umbria a 112 persone. Ovvero numeri da zona gialla. In terapia intensiva di trovano invece in 8 persone. Nella giornata di ieri è stato registrato anche un ulteriore decesso che porta il totale a 1.502 vittime dall'inizio della pandemia.

